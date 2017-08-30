"базовая пенсия с 1 октября будет увеличена на 10 евро, это значит, что в среднем пенсии увеличатся на 13,5 евро", - сказал Сквернялис после заседания правительства.
По его словам, правительство неформально одобрило это решение на заседании в среду, а соответствующий проект постановления Соцмин подготовит в ближайшее время.
По данным премьер-министра, с 1 января 2018 года из-за индексации пенсий средняя пенсия увеличится на 43 евро.
"С 1 января уже второй год подряд применяется индексация пенсий, это позволяет утверждать, что в результате индексации средняя пенсия в стране увеличится до 330 евро. С 1 января в среднем пенсии увеличатся на 43 евро", - сказал Сквернялис.
По его словам, повышение базовой пенсии не будет обременительным для "Содры".
"На сегодняшний день бюджет "Содры" позволяет это сделать, доходы "Содры" растут", - сказал он.
В настоящее время средняя пенсия по старости составляет около 288 евро - с начала года она увеличилась на 20 евро.
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