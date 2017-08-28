Сколько работников заключили трудовые соглашения по новому ТК

С июля этого года в Литве вступил в силу новый Трудовой кодекс, в котором появились новые варианты трудовых соглашений. DELFI интересовался, какие из них выбирают работодатели и работники.
© DELFI / Karolina Pansevič

Кроме обычных трудовых соглашений без определенного срока действия и с установленным сроком действия, в новом ТК появились трудовые соглашения на временную работу, для подмастерьев, для выполнения работ по проектированию, трудовое соглашение общего рабочего места (когда двое работников занимают одно рабочее место и выполняют разделенные функции в рамках одного договора), соглашение о работе на нескольких работодателей и соглашение о сезонной работе.

По данным "Содры", в июле в Литве заключили больше 35 800 трудовых договоров без определенного срока действия. Кстати, такие соглашения заключены с 321 иностранцем, у которого есть рабочие визы.

В июле также заключили больше 11 000 соглашений с установленных сроком действия, из них 757 - с иностранцами.

В июле было заключено 1100 бессрочных соглашений о временной работе и 400 соглашений о временной работе на конкретный срок.

Было заключено всего 8 соглашений для подмастерьев, и 186 о составлении проектов (по такому соглашению официально разрешают работать всего 1 ч. в месяц).

За месяц заключили всего 6 трудовое соглашение общего рабочего места и 13 о работе на нескольких работодателей.

Кроме того, в июле заключили 688 соглашений о сезонной работе без указания срока действия и 127 с указанием срока действия.

В июле в Литве было 66 000 работников, которые работали по трудовым соглашениям с установленным сроком действия. С иностранцами было заключено чуть больше 5000 таких соглашений.

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