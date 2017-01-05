Сколько денег жители Литвы высылают родственникам за границу

В 2015 году жители Литвы получили из-за границы больше 1 млрд. евро в виде личных денежных переводов, однако деньги идут не только в одну сторону: оставшиеся в Литве родственники также помогают уехавшим заграницу родственникам или детям, которые учатся за рубежом.

По данным Центробанка Литвы, в 2015 г. в Литву из-за границы пришли личные переводы на сумму 1,13 млрд. евро. За то же время из Литвы за границу ушло около 483 млн. евро.

Экономисты наблюдают некоторые тенденции, но подчеркивают, что это не только переводы родственникам за рубеж, а например, когда речь идет о переводах в Швейцарию - это попытка снизить налоги или инвестировать за рубежом.

Юстинас Маркаускас, представитель Центробанка, заметил, что больше всего личных переводов из Литвы направлено в Германию, Великобританию, Россию, Украину и США.

"С 2011 г. в эти страны ушла половина всех денег, высланных из Литвы", – сказал он.

Маркаускас заметил, что до 2013 г. переводов в Германию было больше, а переводы в Россию и Украину стали увеличиваться с 2014 г. Также замечают, что меньше денег стали переводить в Великобританию и США.

По сравнению с первым кварталом 2011 года, во втором квартале 2016 г. личных переводов в Великобританию стало наполовину меньше.

Личные переводы в США в последние три года уменьшились в три раза.

По словам Маркаускаса, переводы из Литвы за рубеж обусловлены разными факторами: экономическим положением Литвы, миграция (параллельно и направление движения студентов) и др.

Старший экономист Swedbank Вайва Шечкуте заметила, что личные переводы и трудовые доходы, которые уходят из Литвы в два раза меньше поступающей на счета жителей суммы.

Она заметила, что сумма переводов из Литвы достигла пика в 2012 г., когда составляла 2,6% ВВП страны – 880 млн. евро. В прошлом году эта сумма составила почти 530 млн. евро, или 1,4% ВВП. Между тем переводы в Литву составляли 3,3% ВВП, или 1,2 млрд. евро.

"В 2015 г. больше всего переводов из Литвы было направлено в Россию, Германию, Великобританию и США. В России и Великобритании живет около трети всех эмигрантов из Литвы. В Германии литовцев меньше, но в последние годы из Литвы туда шли стабильные поступления, они составляли 50-70 млн. в год – примерно столько, сколько в Великобританию. Переводы в Россию в 2014 г., по сравнению с 2013 г., увеличились в три раза до 100 млн. евро и в прошлом году составили чуть меньше 80 млн. евро. Это может быть связано с экономическим кризисом в России в тот год. Эти переводы наверняка получали не только литовцы, но и русские, ведь русские - одно из самых многочисленных нацменьшинств в Литве", – заметила Шечкуте.

Она также отметила интересный факт - в 2012-2013 гг. по больше чем 60 млн. евро из Литвы ушло в Швейцарию: "Кажется, что эти денежные потоки вообще нельзя считать помощью живущим там соотечественникам, скорее всего, эти потоки показывают, что жители Литвы пытаются оптимизировать налоги и инвестировать за границей".