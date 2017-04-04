Скандал в Вильнюсском суде: судья предлагала "прикусить язык"

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 16:11
Судья Вильнюсского участкового суда Соната Беляускене, которая отличилась неуважительным отношением к служащим суда и непрофессиональным общением с участниками дел, решила подать в отставку.
Sonata Bieliauskienė
© DELFI / Domantas Pipas

50-летняя судья 4 апреля подала президенту Дале Грибаускайте заявление об отставке по собственному желанию.

Такое решение судя приняла, поскольку ее ждут неприятности – на минувшей неделе председатель ВУС Лорета Браждене, которая является членом Совета судей, обратилась в Комиссию по этике и дисциплине судей с предложением возбудить дело о дисциплинарном взыскании в отношении Беляускене.

Глава суда указала, что некорректное поведение Беляускене с персоналом суда приводит к постоянной текучке кадров.

"Из-за нарушения правил этики персонал – как секретари, так и помощники судей отказываются работать с Беляускене, некорректное поведение судью приводит к постоянной текучке кадров", – указала Браждене.

По ее словам, за год персонал, работающий с судьей, менялся неоднократно, администрация старалась выяснить причины, искала способ решения проблемы, но не смогла, поскольку причина тому - "неверное представление судьи о том, что значит быть судьей, и унижение обслуживающего персонала".

Некоторые работники признали, что на процесс работы судьи влияла смена настроений. "Работники работали в напряжении, каждое утро ждали, в каком настроении придет судья", – сказала Браждене.

Одна помощница судьи, работающая уже 10 лет, сказала, что за все время работы впервые столкнулась с таким некорректным и неадекватным поведением. "Часто во время беседы судья гордо подчеркивала, что она - судья, унижала помощницу, называла "зеленой", "дуб дубом" и т.д.", – сказано в тексте заявления. Других работников она называла "белыми воронами", просила "прикусить язык" и т.д.

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