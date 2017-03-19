Скандал: Шакалене сказала, что подала проект, подготовленный соцдемами

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 11:04
Скандальные поправки, которыми хотят заставить СМИ публиковать равное количество положительных и отрицательных новостей, были подготовлены по инициативе представителей Литовской социал-демократической партии в парламенте прошлого созыва.
Dovilė Šakalienė
© DELFI / Karolina Pansevič

Причина, по которой они не были приняты, проста - в то время не было пленарной сессии.

DELFI выяснил, что поправки 17 марта зарегистрировала представитель Литовского союза крестьян и зеленых Довиле Шакалене, но сама их не готовила.

Весь пакет поправок ей передал член парламента прошлого созыва, социал-демократ Казис Грибаускас.

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Встречу Грибаускаса с Шакалене организовала помощница Шакалене Гражина Ананиковене, которая раньше работала помощницей Грибаускаса. Эту информацию DELFI подтвердила Шакалене.

Одним из авторов этих поправок был Грибаускас, который в парламенте прошлого созыва работал в Комитете по вопросам села. Эту информацию 18 марта он подтвердил DELFI.

"Эта идея родилась после одного мероприятия. Там такой Эгидиюс Гайдамавичюс, тоже социал-демократ, это его идея, он ее даже вписал в свою предвыборную программу. Мне это показалось интересным, но я не подготовил эти поправки к подаче", – сказал DELFI Грибаускас, отметив, что проводилось исследование этого вопроса в других странах. Когда выяснилось, что нигде такое не практикуется, поправки оказались в ящике стола.

Грибаускас не отрицал, что эти поправки Шакалене могла принести его бывшая помощница.

Трое депутатов литовского парламента представили проект закона, который удивил президента Литовского союза журналистов Дайнюса Радзявичюса и премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Представители Литовского союза крестьян и зеленых Довиле Шакалене, Зенонас Стрейкус и Робертас Шаркницкас предлагают предусмотреть, чтобы СМИ предоставляли не менее 50% позитивной информации, ее должны давать в начале передач или на первых страницах изданий.

На это предложение отреагировали не только политики, журналисты, премьер-министр Саулюс Сквернялис, но и президент Литвы Даля Грибаускайте.

В пятницу вечером Шакалене еще защищала свой проект, а в ночь на субботу в Facebook сообщила, что отзовет их.

"Поправок не будет. Троянский конь разобран", – написала политик.

В субботу вечером Шакалене признала, что представила поправки, подготовленные Грибаускасом.

"Просьба господина Грибаускаса о помощи в осуществлении его наследия – как мне представили, это была важнейшая его работа – казалась понятной, тем более, что эта сфера была связана со сферой моей деятельности", –ответила депутат.

"Да, сейчас я понимаю, как успешно можно было мной воспользоваться, чтобы создать юридический прецедент для введения цензуры СМИ, какой ловушкой это могло стать. И это был бы абсурд, поскольку для меня самой свобода слова жизненно необходима.

Поэтому я отзываю поправки и буду искать иной путь снижения насилия и отрицательных эмоций в нашем общественном пространстве. Буду работать, чтобы у нас было больше качественного содержания, больше света", – сказала Шакалене, признав, что стала жертвой политических интриг.

"Могу заверить, что наша фракция ничего подобного этому несознательному проекту не готовила", – сказал DELFI председатель социал-демократов Альгирдас Буткявичюс.

Заместитель председателя соцдемов Гедиминас Киркилас по телефону сказал, что ничего о поправках, подготовленных Грибаускасом не знает.

"Не знаю, что он там думал и придумал (Грибаускас – прим. автора), но наша фракция никогда не представляла никаких поправок, которые ухудшили бы жизнь СМИ. Ни-ког-да!" – сказал Киркилас.

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