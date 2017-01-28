Скандал с Килдишене сказался на рейтингах "крестьян" и самого Карбаускиса

Скандал, связанный с теперь уже бывшим депутатом Гретой Килдишене, сказался как на рейтингах Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и самого Рамунаса Карбаускиса, утверждает социолог Владас Гайдис.

"Есть влияние, если говорить о партии, ее рейтинг снизился на 6%. Эти голоса куда-то ушли, часть – к тем, кто не знает, за кого голосовать, таких стало на 7% больше, за месяц это большой рост, какой-то процент достался соцдемам, какой-то Движению либералов", – сказал BNS глава компании Vilmorus, которая провела опрос общественного мнения по заказу издания Lietuvos rytas, Гайдис.

Опрос издания показал, что за ЛСКЗ готовы голосовать 25% участников опроса, месяц назад таких было 31,5%. Второе место занимает Союз отечества–Христианские демократы Литвы, за них готовы голосовать 10,4% участников опроса (11,8% в декабре).

За соцдемов готовы были голосовать 9,9% респондентов (7,8%), за Движение либералов – 5% (4,3% в декабре). Другие партии не преодолели бы 5% барьер.

Гайдис также отметил, что опрос начали проводить еще до начала скандала с участием представителя ЛСКЗ Килдишене, а завершили – на его пике, поэтому картина влияния скандала на рейтинги "крестьян" - неполная. "Есть определенные нюансы, сначала напряжение не было таким сильным, оно нарастало с каждым днем. Если бы весь опрос провели в последний день скандала, то результат был бы ярче", – подчеркнул Гайдис.

По словам социолога, точно также на 6% снизился и рейтинг самого Карбаускиса, а премьер-министр Саулюс Сквернялис сохранил свою популярность, популярность наращивают и министры. "Министры становятся все популярнее, особенно Верига, Кукурайтис, рейтинг спикера вырос на 10%, все министры улучшили рейтинг", – сказал Гайдис.

Самым популярным политиком остается Сквернялис, его положительно оценивают 68,3% респондентов, столько же, сколько в декабре. На втором месте - президент Даля Грибаускайте - 62,7% респондентов (60,8%), затем идет министр иностранных дел Линас Линкявичюс 49,2% (46,3%).

Карбаускиса положительно оценивают 46,3% респондентов (в декабре 51,7%). Пятое место занимает мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, его положительно оценивают 44,3% участников опроса (в декабре 42,7%).

По сравнению с данными за декабрь увеличилась популярность спикера парламента Виктораса Пранцкетиса – с 28,5% до 37,7%, улучшился рейтинг большинства членов правительства, например, рейтинг министра социальной защиты и труда Кукурайтиса улучшился с 11,2% до 18%, министра науки и образования Юргиты Петраускене – с 13% до 20,3%, министра финансов Вилюса Шапоки – с 10,1% до 20,2%.

Опрос был проведен с 12 по 22 января.