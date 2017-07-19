Скандал: нянечку в детском саду подозревают в том, что она давала ребенку психотропные вещества

Родители детей каунасского детского сада Bitutė услышали неприятное известие: помощница воспитателя (нянечка) подозревается в совершении тяжкого преступления. Женщину обвиняют в том, что она давала малолетнему ребенку наркотические вещества.

Скандал разразился минувшей осенью, когда в Каунасскую клинику был доставлен двухлетний ребенок. Мать мальчика сразу же заподозрила воспитателя и нянечку.

В ходе расследования была проделана большая работа. Множество экспертиз с первого дня показали, что ребенок был одурманен наркотиками.

Был проведен обыск – в сумках у двух воспитателей и одной нянечки были рецептные лекарства, содержащие психотропные вещества. Взрослым их назначают в качестве успокоительных, для детей они представляют большую опасность.

Под подозрением оказалась помощница воспитателя.

"Женщина категорически отрицает, что давала лекарство ребенку. Однако были собраны данные, женщина оказалась под подозрением", – сказала DELFI прокурор Рената Ожелене.

С самого начала расследования подозреваемые отрицали, что ребенку могли дать психотропные препараты в детском саду. Они даже согласились пройти проверку на полиграфе, но потом передумали.

Медэксперты проанализировали данные медицинских карт женщин, которые проходили по делу как специальные свидетели, и представили вывод, что одного воспитателя и помощника воспитателя надо направить на психиатрическую экспертизу. Прокурор не могла подробно рассказывать о расследовании, поскольку пока - это материалы расследования.

"В расследовании очень помогли врачи Каунасской больницы. С их помощью мы воссоздали ход событий. Правда, это пока только данные расследования - вину должен доказать суд. Подозреваемая свою вину не признает. Даже после того как ей вручили данные об обвинении, она свою вину отрицает и фактические обстоятельства не признает", – сказала прокурор.

Следователи еще должны проделать немалую работу, планируется экспертиза, возможно, последняя, и дело будет раскрыто.

За совершение такого преступления женщине грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

Прокурор сказала, что женщину под арест брать не планируют. Кроме того, родители детей и педагоги отзываются о ней хорошо. Родители заверили, что они никакой угрозы не чувствуют, за своих детей совершенно спокойны.

Юридически такой случай был зафиксирован в первый раз, несмотря на то, что одна женщина, ребенок которой в свое время посещал детский сад Bitutė вспомнила о подобном инциденте. Однако тогда все это осталось только на словах, к экспертам и врачам женщина не обращалась, просто забрала ребенка и перевела в другой детский сад.

DELFI напоминает, что в конце октября 2016 года мать прямо из детского сада Bitutė привезла в Каунасскую клинику ребенка. Маме показалось, что ребенок вялый, сонливый. Представители полиции Каунасского округа подтвердили DELFI, что в детском саду провели обыск. Были взяты анализы, в моче ребенка нашли следы бензодиазепинов.