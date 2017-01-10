Ситуация напомнила "ночную" реформу Кубилюса: не понимают, что происходит

Вероятно, принятые властями летом прошлого года поправки, касающиеся содровских (соцстрахование) налогов, станут новым незабываемым испытанием для жителей. 1 января 2017 года вступили в силу принятые тогда поправки, однако, что на самом деле изменилось, никто толком не может объяснить.

Несмотря на то, что есть люди, заявляющие о том, что эти поправки были приняты в конце декабря в спешном порядке, старший советник президента Лина Антанавичене заметила в интервью Žinių radijаs, что на самом деле эти поправки были приняты в июне 2016 года, а публично об этом сообщили в июле. Она признала, что ощущалась нехватка информации, связанной с этими переменами, это объясняют тем, что тогда актуальнейшим вопросом была новая социальная модель.

Однако президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене утверждает, что существенные изменения, касающиеся взносов в "Содру" были приняты именно в последнюю неделю декабря.

С 1 января тысячи людей будут платить больше налогов.

Хуже всего, что часть жителей и предприятий не понимает, что на самом деле изменилось, а политики признают коммуникационную ошибку – после принятия важных решений общество не было информировано.

Заместитель председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рима Башкене сказала: "Плохо то, что мы не информировали людей. Вот это основное зло: надо было людей информировать заранее. Но, думаю, пути назад нет".

Об изменениях сообщается на сайте "Содры" (фонд социального страхования - DELFI), однако после прочтения информации появляется больше вопросов, чем ответов. Информация об изменениях появилась 5 января.

Представитель Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговцев Эдуардас Шаблинскас сказал, что пока ассоциация сама не знает, что конкретно изменилось, поэтому он не может комментировать ситуацию.

"Комментировать пока не хочу, но коротко – пока это непонятно, другие называют бардаком", – сказал собеседник, заметив, что в ближайшие 2 недели ассоциация будет выяснять этот вопрос.

Чибирене признала, что среди бухгалтеров начался хаос: ощущается нехватка информации.

"Мы пытались это решать и 5 января организовали бесплатный семинар для членов, на который собрались 100 человек, на семинаре "Содра" представила изменения в налогах, пенсионных, по болезни, поскольку все кардинально изменилось. Так даже члены, получившие материалы, задавали массу вопросов. Мы планируем еще одно всеобщее собрание, где повторим все акценты", – сказала собеседница, утверждая, что все, что было известно до этого, изменили в последнюю неделю декабря.

Аналитик Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте сказала, что цель вступивших с 1 января поправок – расширение круга участников в системе "Содры".

"Если иметь в виду непрочность системы "Содры", ухудшение демографических тенденций и долги "Содры", то делать это – нецелесообразно. Такое расширение налогов не только повышает налоговое бремя, но и возможно дублирует взносы, когда работающий по трудовому договору человек, являющийся, к примеру, членом малого товарищества, будет вынужден дважды платить взносы по болезни, материнству и безработице", – сказала аналитик.