Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется

Согласно предварительным данным, инфляция в августе составила целых 4,5%, растет и годовая инфляция, рост цен ускоряется.

Поэтому некоторые экономисты проводят параллели с 2007 г. и утверждают, что ситуация накаляется. Прогнозы не радуют – услуги по-прежнему будут дорожать, немного меньше подорожают товары, однако продолжится рост зарплат.

По данным статистики, за год, по сравнению с июлем 2016 и 2017 г. больше всего выросли цены на алкоголь и табачные изделия, на транспорт, выросли цены в гостиницах, кафе и ресторанах.

Цены на продукты и неалкогольные напитки увеличились на 2,8%, больше всего подорожали молочные продукты, сыр, яйца, меньше цены на одежду, обувь, овощи подешевели.

Однако статистика за август будет еще печальнее, поскольку по предварительным данным в этом месяце инфляция составляет 4,5%.

Старший аналитик банка DNB Индре Гените-Пикчене сказала DELFI, что рост инфляции очевиден: "Мы знаем, что в июле было около 4%, до этого – 3,5%, а сейчас 4,5%. Инфляция набирает оборот".

Она сказала, что больше всего на это влияет рост цен в секторе услуг: "Цены на услуги растут еще быстрее, чем на продукты. К примеру, если за го, считая с июля, цены на товары увеличились на 3,3%, то на услуги – на 5,5%".

Советник президента банка SEB, экономист Гитанас Науседа согласен, что предварительные данные не радуют.

"Приходится делать неутешительный вывод - ускорение роста цен наблюдается, однако это происходит в контексте, который можно назвать ростом экономики, и в каком-то смысле можно использовать термин перегрева, необязательно по аналогии с 2007 г., но я вижу некоторые схожие черты, и это не радует", – сказал он.

Экономисты единодушно подчеркивают, что основная причина роста цен – быстро растущие зарплаты и ситуация на рынке труда.

"Причины кроются в особенностях нашего рынка труда, ведь именно из-за эмиграции, напряженной ситуации на рынке труда, нехватки некоторых квалифицированных работников быстрее растет заработная плата, и естественно, что это больше всего отражается на услугах. Как известно, в ценовой политике расходы на труд составляют здесь наибольшую долю", – сказала Гените-Пикчене.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что пока не стоит сильно переживать быстрый рост инфляции, поскольку реальный рост зарплат выше.

"Большей части населения не стоит переживать, поскольку пока зарплаты растут быстрее чем цены, именно сейчас мы видим и прогнозируем, что в следующем году годовая инфляция составит уже всего 3% и будет в два раза меньше среднего роста зарплат".

Однако Гените-Пикчене обратила внимание на то, что для некоторых эта спираль роста зарплат и цен очень болезненна и она сравнила ситуацию со змеей пожирающей свой хвост: „"Инфляция в большинстве случаев не захватывает все надбавку к зарплате, поскольку реальная зарплата выше, но Литва очень фрагментирована.

Инфляция очень болезненна для "второй Литвы", где ситуация на рынке труда не такая как в Вильнюсе и Каунасе, и у работников нет возможности влиять на условия труда, а работодатели диктуют свои условия".

Науседа заметил, что инфляция сильно бьет по работникам госсектора. Там он хотел бы видеть больше реформ – снижение числа работников, которое будет способствовать повышению зарплат.

Однако цены по-прежнему будут расти. Науседа прогнозирует, что как и сейчас, так и в будущем цены будут расти в секторе услуг, и этот рост будет значительнее роста цен на товары и продукты, поскольку они менее чувствительны к внешней конкуренции.

"Услуги ориентированы на локальный рынок, между тем товары и продукты могут импортироваться, кроме того, вообще в этой сфере конкуренция выше", – сказал он.

Науседа отметил, что на самом деле не стоит воевать с ростом цен искусственным замораживанием зарплат, поскольку это будет иметь печальные последствия: увеличится эмиграция, будет ощущаться нехватка работников.

Похожая ситуация будет наблюдаться, по мнению экономиста, еще 2-3 года, будут расти и зарплаты, и цены.