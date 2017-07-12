Ситуация на палангских пляжах опасная, но хуже быть не должно

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ru.DELFI.lt
среда, 12 июля 2017 г. 15:33
Балтийское море по-прежнему подмывает палангский пляж. Эколог палангской мэрии Реда Кайрене сказала, что это природный процесс, который остановить не возможно. Эрозия будет наблюдаться, пока море не успокоится. Между тем ученые Клайпедского университета положительно оценивают работы по спасению пляжа, lrt.lt
© DELFI / Karolina Pansevič

Кайрене сказала, что усилиями ученых и правительства предприняли все возможное для того, чтобы море подмывало пляж как можно меньше: плетеные защиты в дюнах, насыпной песок и т.д.

Старший научный сотрудник КУ Лорета Келпшайте-Римкене положительно оценила методы спасения пляжа.

"Все работы, проделанные мэрией с 2009 г. позволяют нам установить на пляже и кафе, и туалет. После того как вода отступит, снова откроется красивый и широкий пляж", – сказала Келпшайте-Римкене.

Уровень воды в Балтийском море у Паланги поднялся на 60 см – это опасное явление. Келпшайте-Римкене в ближайшее время повышения уровня воды не прогнозирует.

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