Ситуация на дорогах Вильнюса с 1 сентября: какие улицы лучше миновать

По данным представителей Susisiekimo paslaugos, в первые две-три недели сентября движение в Вильнюсе становится более интенсивным – на улицы выезжает на 30–60% автомобилей больше. В это время образуются и самые значительные заторы – люди ищут наиболее удобные маршруты, поэтому нужно время для стабилизации движения.

Представитель Дорожной полиции Айсте Дийокайте сказала, что несмотря на более интенсивное движение, нет ощутимого роста числа ДТП.

Самые большие потоки транспорта появляются в начале октября. Когда начинаются дожди, жители выбирают более комфортный способ поездки – на собственном автомобиле. В такое время пропускная способность улиц снижается, формируются заторы.

По словам представителя полиции, в сентябре на дороги выезжает больше молодых водителей, поэтому им будет уделено особое внимание.

"В сентябре перед началом уроков и после их окончания будут проводить рейды около школ, будут проверять транспортные средства, на которых ездят ученики. Будут проверять документы", – сказала Дийокайте.

"Также будут проводится проверки водителей школьных автобусов на трезвость", – заметила специалист.

По словам представителей мэрии, этим летом на десятках перекрестков, где чаще всего формируются заторы установят специальные программы управления светофорами, предназначенные для обеспечения большей пропускной способности. Цель этих программ – снижение времени простоя на самых загруженных перекрестках.

После открытия Западной объездной дороги снизились потоки машин на основных улицах города. Представители Susisiekimo paslaugos говорят, что по Западной объездной дороге лучше всего ехать утром, ее предлагают выбирать и водителям транзитного транспорта.

По данным представителей мэрии, избежать заторов поможет система "Паркуйся и езжай". Водители могут оставлять автомобили на специальных стоянках, а дальше следовать на общественном транспорте. Цель системы – снижение числа транспортных средств в центре города.

Согласно подсчетам, если водители 15 авто пересядут на автобусы, то на улице освобождается отрезок в 100 м, а сам водитель сэкономит 30 евро в месяц. Стоимость однодневного билета на такой площадке - 2 евро, он дает право весь день пользоваться общественным транспортом без дополнительной платы.

Однако полностью избежать заторов не удастся. Специалисты предупреждают, что осенью, когда движение становится интенсивнее, заторы образуются на ул. Антакальнё, Гележинё Вилко, Калварию, Карейвю, пр-т Конституциёс, ул. Лепкальнё, ул. Оланду, ул. Озо, пр-т Пилайтес, пр-т Саванорю, Т.Нарбуто, ул. Укмергес и др. На этих улицах также повышен риск ДТП.