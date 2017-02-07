Система противовоздушной обороны, в которой давно нуждалась Литва

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:33
Чуть больше 10 лет назад в сфере обороны Литвы произошел качественный перелом - на смену ПВО времен Второй мировой войны пришли ракетные системы. Впереди – еще более грандиозные перемены: Минобороны Литвы уже объявило, что ведет переговоры с Норвегией о приобретении зенитного ракетного комплекса NASAMS, сообщает LRT.lt.
NASAMS
© wikipedia.org nuotr.

До сих пор у Литовской армии были лишь системы тактического назначения ближней дальности.

Чуть больше 10 лет назад Литва приобрела американские ракеты Stinger и шведские RBS-70. Stinger фиксирует инфракрасную энергию и может попасть в цель на расстоянии 5 км на высоте 3 м.

Недавно модернизированный комплекс RBS-70 обладает лазерным прицелом, его эффективность составляет 90%.

Несмотря на то, что пока нет противодействия этим ракетам, радиус их действия составляет всего 8 км, если цель находится на высоте 5 км.

Уже давно говорилось о том, что необходимы комплексы ПРО средней дальности (до 20 км), но из-за нехватки средств проекты не обсуждались.

После российской агрессии в Украине и давления общества финансирование было увеличено, поэтому стали искать возможность приобретения таких комплексов.

Неофициально говорилось, что ведутся переговоры с правительством Норвегии, которое может продать лишние комплексы или напрямую с норвежской компанией Kongsberg.

В конце октября 2016 года МО Литвы сообщило, что подписало техническое соглашение о приобретении у ВС Норвегии комплексов NASAMS-2.

Приобретут и другие компоненты – радары, центры управления огнем.

Планируют, что проект обойдется примерно в 100 млн. евро.

МО сообщает, что за эти деньги приобретут две батареи ПРО, но реально речь идет о 4 пусковых установках, которые одновременно могут запустить 24 ракеты.

Планируется, что система будет передана Литве до 2020 года. Точная дальность действия системы NASAMS не сообщается, однако, по подсчетам, она составляет около 30 км.

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