Сисас: такое в парламенте вижу впервые за 20 лет

Разговоры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) о том, что без выводов Трехстороннего совета (ТС) в связи с поправками к Трудовому кодексу (ТК), его обсуждения не начнутся, критикуют как оппозиция, так и партнеры по коалиции, пишет lrt.lt.

Советник президента Лина Антанавичене 23 мая заявила, что правящие необоснованно пытаются снять с себя ответственность за ТК, стараются сами не принимать решение.

"Сбрасывают с себя ответственность. Это ответственность правительства и парламента. Трехсторонний совет может давать советы (...). Люди голосовали и выбирали не ТС, люди выбирали депутатов парламента, слушая, что они обещают и веря в их обещания, – сказала Žinių radijаs Антанавичене.

Она сказала, что на ТС правительство "быть может, в некоторых вопросах больше поддерживало одну из сторон". На вопрос журналиста, имеет ли она в виду, что больше поддерживали работодателей, она отказалась указать это публично: "Просто одну сторону, быть может, больше, чем другую".

Староста фракции соцдемов в парламенте Альгирдас Сисас сказал, что события последнего дня в вопросе ТК - это новый жанр.

"За 20 лет моей работы в парламенте впервые спикер обратился в ТС, который уже обсуждал этот проект. Там нет ничего нового, они только могут сказать, что в каких-то вопросах нет согласия. Но для того и существует законодательный орган и правительство, ответственное за порядок в Литве. Если надо править, то надо. Если не одобряем, нужно представлять предложения, а не обращаться в ТС. Я считаю это новым жанром, самодеятельностью", – сказал LRT.lt Сисас.

Позицию советника президента поддержал и староста парламентской фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. Он сказал, что на самом деле кажется, что "крестьяне" пытаются снять с себя ответственность.

"Сначала заявляешь, что ТК нехорош, его надо править. Вместо поправок, находишь компромисс и сбрасываешь ответственность на кого-то другого. Знаете, в коридорах парламента люди рассказывают о том, что члены правительства, налив себе кофе, уходили с заседания. Не могу проверить, но такое возможно. Вы там даже не трехсторонний, а двухсторонний совет, договоритесь между собой", – предложил Ландсбергис.

Директор Института международных отношений и политических наук Рамунас Вилпишаускас сказал, что такие разговоры и действия "крестьян" позволяют делать обоснованный вывод об уходе от ответственности.

"С одной стороны, это можно считать способом поиска консенсуса между заинтересованными группами, но вопрос в том, верно ли это организовано, поскольку сам процесс достаточно хаотичен. Этап обсуждения на ТС уже завершился. Сейчас кажется туда пытаются вернуть как минимум несколько вопросов.

Это дает основания говорить о попытке избежать ответственности. Я бы сказал, что не менее важной может быть неконтролируемость процесса и попытка избежать контраверсий, но для этого, я считаю, нужно лично инвестировать больше времени и внимания. А этого не видно, поэтому похоже на уход от ответственности", – сказал LRT.lt Вилпишаускас.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что ждут оценку ТС по 7 техническим поправкам. ТС обсудит их во вторник.

"Единственная неясность - это принцип, согласно которому парламент должен поправить ТК так, как решит ТС. Согласно принципу, после обсуждений на ТС новые предложения не обсуждаются, но было зарегистрировано несколько поправок после ТС, всего их 7", – сказал Сквернялис.

"Я не думаю, что это существенные поправки, тем более, что ни одна из них не представляет интересы работников. Они больше технического плана, но их надо обсудить на ТС", – прибавил он.