Синоптики прогнозируют жаркое лето

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 17:02
Согласно нынешним данным, первый месяц лета будет обычным литовским июнем.
© DELFI (D.Lauručio nuotr.)

Обычно в июне облачность бывает высокой, часто идут дожди, в этом году в июне прогнозируют похожую погоду.

Однако ожидается и жаркая погода - воздух будет прогреваться до 25 градусов и выше, однако это не будут длительные периоды.

В первые дни месяца будет прохладно и сыро, ожидается порывистый ветер. В первые летние выходные будет немного теплее, но ожидается высокая облачность.

На следующей неделе ожидается и потепление, однако к концу недели прогнозируют дожди, которые снова принесут прохладу. Похожая погода утвердится до Ивана Купалы: будет как на американских горках - то теплее, то прохладнее.

Похоже, что довольны будут все: и те, кто любит тепло, и те, кому нравится прохлада.

В прошлом году день Ивана Купалы удивил необычайно жаркой погодой, что будет в этом году?

Пока прогнозировать рано. Согласно сегодняшней модели, на Ивана Купалу будет дождливо, однако более точный прогноз появится позже.

Согласно долгосрочному прогнозу, скорее на Ивана Купалу будет дождь, бывают лишь нечастые исключения из этого правила.

Что касается остальной части лета, она обещает быть интересной. В юго-восточной части Европы это лето обещают жаркое, значит тепло и зной неоднократно доберутся и до нас.

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