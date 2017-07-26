Синоптики прогнозируют трехдневную жару

ru.DELFI.lt
среда, 26 июля 2017 г. 14:05
Если прогноз не изменится, то на следующей неделе ожидается тропическая жара. В следующую среду температура может подняться до 35 градусов.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал DELFI, что в понедельник, 31 июля, воздух прогреется до 24-29 градусов. 1 августа в южных районах будет 30-31 градусов. Самым жарким днем будет среда – если ситуация не изменится, на юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов.

"Это уже тропическая жара. Кому-то уже будет слишком жарко, на всех не угодишь. Однако еще несколько дней и все изменится", – сказал Сакалаускас.

Однако жара не задержится – с четверга станет прохладнее. После жарких дней прогнозируют шквальный ветер, порывы которого будут составлять 15-20 м/с. Шквальный ветер будет сопровождаться летними ливнями.

В ближайшие выходные ожидается теплая погода. В субботу ночью, а местами и днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 10-15, на взморье – 16-18 градусов тепла. В субботу днем будет 19-24 градусов тепла.

В воскресенье дождь маловероятен. Ночью будет 9-14, у моря – 15-17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов. По словам синоптика, этим в этом июле только четыре дня температура была выше средней многолетней, июль был прохладнее обычного. В Литве средняя температура в июле составляет 16-18, в этом году была 15-16 градусов.

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Если прогноз не изменится, то на следующей неделе ожидается тропическая жара. В следующую среду температура может подняться до 35 градусов.
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