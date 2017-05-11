Синоптики прогнозируют теплый май и сюрпризы в июне

Снег в мае удивил многих, однако синоптики не исключают, что заморозки будут и в июне.

По словам директора Gismeteo.lt Кястутиса Петкявичюса, перемены погоды, которые наблюдаются на этой неделе - это результат изменения климата и подобных аномалий станет только больше.

"Было немало случаев, когда в мае выпадал снег, однако в таких условиях он надолго не задерживается и быстро тает.

Что касается июня, хоть это и первый месяц лета, однако похолодание бывает. Уже не раз сталкивались с контрастными температурными явлениями, когда температура воздух в один день сильно отличалась от температуры на следующий день, такое бывает и летом", – предупредил он.

По словам Петкявичюса, июнь в этом году будет немного прохладнее обычного.

"Обычно в июне бывает высокая облачность, выпадает много осадков. Жители Литвы так привыкли к необычно жаркой погоде, которая у нас часто бывает, что уже не хотят мириться с настоящим литовским климатом. Однако не стоит забывать, где мы живем", – напомнил глава gismeteo.lt.

В свою очередь представитель Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что этот июнь будет на целый градус теплее, чем обычно. Среднемесячная температура в июне - 15,4, в этом году прогнозируют 16–16,5 градусов.

"Однако, это прогноз на месяц – он не показывает, какой будет погода на конкретной неделе. как и сейчас – могут быть более жаркие, и более холодные ночи. В Литве редко температура в течение месяца бывает одинаковой", – сказал собеседник.

По словам климатолога, прогнозируют, что погода в июне будет более сухой, чем обычно. Однако, он предупредил, что в июне могут быть даже заморозки.

"Снег иногда выпадает и в мае, это нередкое явление. В последний раз это было в 2011 г., а, например, в 1980 г. в восточной части Литвы снег выпал 22 мая. В июне снег уже выпадает реже. Заморозки еще бывают, но снега нет. Нынешняя тенденция показывает, что может быть похолодание, но снег в июне маловероятен", – сказал Валюкас.

Климатолог признал, что май должен быть более теплым, чем сейчас: "Во второй половине мая, к концу, ожидается потепление. На последней неделе мая обещают 15,2 градусов".

По словам Валюкаса, климатологи говорят, что лето начинается, когда среднесуточная температура бывает выше 15 градусов. Однако, по его словам, нельзя сказать, что в Литве лето начинается на последней неделе мая.

"Несколько дней еще ничего не значит, должен пройти определенный период, бывают похолодания. Поэтому, когда после колебаний устанавливается среднесуточная температура в пределах 15 градусов, тогда и начинается лето. Обычно в Литве начало лета фиксируют в середине июня. На взморье – еще позже", – сказал он.

DELFI напоминает, что синоптик Юдита Люкайтите сказала LRT, что в четверг днем будет 6–10 градусов. В ночь на пятницу температура снизится до 0–5 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.

С пятницы по воскресенье без осадков. Ожидается сухая погода, но по ночам ожидаются заморозки.

В субботу днем будет 11–16, в воскресенье – до 18 градусов тепла. На следующей неделе погода будет такой же, вероятность заморозков снизится. Температура днем понемногу будет расти.