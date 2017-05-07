Синоптики предупреждают: скоро снова выпадет снег

По-весеннему теплая и сухая погода в Литве не задержится – в воскресенье погода еще будет приятной, но на следующей недели снова похолодает, а местами пройдет не дождь, а мокрый снег или даже снег, сказал в интервью LRT синоптик Тадас Кантаускас.

В воскресенье будет дуть северный ветер, который принесет похолодание. Днем температура поднимется до 13–18, на юге до 20 градусов тепла. Во многих районах пройдут дожди, на юге возможны сильные дожди, с грозами.

В ночь на понедельник будет 1–6 градусов тепла, в северных районах 0–3 градуса. Днем местами небольшие осадки, воздух прогреется только до 6–11 градусов.

По словам синоптика, похожая погода задержится до четверга, а может и дольше. По ночам прогнозируют заморозки, местами сильные. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла, местами возможны осадки. Вероятно, это будет не только дождь, но также мокрый снег и даже снег.