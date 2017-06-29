Синоптики пояснили, что происходит с погодой

Ночью усилился ветер, пошел дождь, гроза и молния - все это не на шутку взволновало вильнюсцев.

В четверг утром часть улиц города была затоплена, по дорогам невозможно было проехать. Появились сообщения о поваленных деревьях, лежащих на проезжей части и их сучьях.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в июне этого года температура своей контрастностью напоминает июнь прошлого года - на смену теплому периоду приходит холодный и наоборот.

"В четверг утром будет душно, воздух накалится, соберутся дождевые облака, во второй половине дня пойдут ливневые дожди, местами град. Во многих районах ожидается шквальный ветер до 15–20 м/с, местами порывы могут достигать 25 м/с.

К вечеру температура снизится, однако в пятницу ночью будет тепло и сыро. В первой половине ночи еще будет дождливо", – предупредили накануне синоптики.

По их словам, в пятницу жара спадет, будут часто идти дожди, воздух прогреется до 21–26 градусов, только у взморья температура упадет еще ниже.

"В выходные будет тепло, днем дождь, ночью дожди ожидаются только местами", – прогнозируют синоптики.

Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал DELFI, что сильный дождь в Вильнюсе закончится около 10.30 ч., однако до вечера и даже ночью возможны небольшие дожди.

"Самое страшное уже позади, но менее сильные ливни еще возможны. Во время грозы усилится ветер. До 15-18 м/с. В четверг после обеда в Вильнюсе будет 28-29 градусов", – сказал он.

По словам синоптика, сильный дождь и ветер в Вильнюсе ожидается в четверг вечером и ночью.

"В пятницу будет обычная летняя погода, небольшой дождь, но уже намного спокойнее", – сказал собеседник.

Сейчас дожди идут в восточных и южных районах, а к вечеру пойдут в западных.

"Местами ливни будут небольшими, местами сильные", – предупредил Сакалаускас.