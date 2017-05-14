Синоптики обрадуют тех, кто соскучился по хорошей погоде

ru.DELFI.lt
воскресенье, 14 мая 2017 г. 12:38
В воскресенье погода напомнит о лете, но в начале следующей недели станет несколько прохладнее. Однако вторая половина следующей недели должна порадовать, сказал LRT Radijas Витаутас Сакалаускас.
© DELFI / Andrius Ufartas

"В воскресенье погода уже напомнит о лете. Днем облаков будет немного, будет дуть несильный, переменный ветер. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов", - прогнозировал синоптик.

Грядущая неделя начнется несколько иначе. В понедельник станет более облачно, чем в воскресенье. Ближе к концу ночи в западных районах страны местами пройдет дождь, будет несильный южный ветер. Заморозков, по словам синоптика, уже ожидается, поскольку температура снизится до 6-11 градусов тепла.

Днем дождь пройдет уже во многих районах страны, местами можно будет услышать и гром, западный ветер будет чуть сильнее. Наивысшая температура местами достигнет 16-21 градусов, в юго-восточных районах кое-где и до 22 градусов. Лишь у моря будет около 12 градусов.

Кратковременный дождь ожидается и во вторник ночью, днем дождь будет уже маловероятен, однако северный ветер вновь принесет волну более прохладного воздуха. Во вторник ночью температура упадет до 4-9 градусов, днем ожидается 12-17 градусов.

В середине недели придет антициклон, поэтому дождя не ожидается, спадет и ветер. Однако ночью в среду вновь местами возможны заморозки, наибольшая их вероятность - в восточных районах. В большей части Литвы сохранится температура 3-8 градусов.

"Дальше каждый день будет все теплее. В среду днем воздух прогреется до 16-21 градусов", - сказал В.Сакалаускас.

Во второй половине недели и на выходных есть вероятность того, что местами температура подскочит и до 25 градусов. Однако на выходных вновь вероятность кратковременного дождя, местами с громом.

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