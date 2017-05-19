Синоптики обещают настоящее лето: 27 градусов и гроза

20 мая будет самый теплый день этой недели, а в воскресенье пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Об этом в интервью LRT сказала синоптик Эдита Гечайте.

19 мая будет сухо и солнечно. В восточных и южных районах будет 21–23 градуса, в северных и западных – до 22–26 градусов.

Особенно летней погода будет в субботу, когда ожидается 22–27 градусов тепла. В Западной Литве прогнозируют 26–27 градусов тепла. Днем на всей территории Литвы за исключением западной облачность увеличится.

В воскресенье ожидается больше перемен. Ночью будет 10–15 градусов, местами небольшие дожди. Днем местами ожидается небольшие дожди, местами с грозами. Станет прохладнее, температура будет 19–24 градуса тепла.

В понедельник ночью будет 7–12, днем до 18–23 градусов тепла. На взморье ожидается 15–17 градусов тепла. В понедельник вероятность дождя невелика – ночью возможен небольшой дождь, а днем будет сухо.

Во вторник местами возможен дождь. Ночью будет 7–12 градусов, днем воздух согреется до 17–22 градусов, у моря – до 13–15 градусов.