Синоптики: идут новые дождевые облака

 (6)
ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 20:33
В сторону Литвы уже идут новые дождевые облака, вероятно, что 29 июня поздно вечером и ночью снова пройдут грозы, кратковременные дожди, а местами возможен шквал.
© DELFI skaitytojo nuotr

"Еще обязательно будет всякое, сейчас воздух быстро прогревается, очень высокая влажность, когда начинается похолодание, в верхних слоях формируются облака и с юга к нам идет еще один поток дождевых и грозовых туч, вероятно, сегодня поздно вечером, ночью еще будет гроза, кратковременные дожди. Сказать, какой интенсивности дожди будут в Вильнюсе, пока сложно. Сегодня вечером и в ближайшую ночь ожидаются сильные грозы и ливни, местами град, шквал", – сказала DELFI представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

После ночных ливней воздух в Литве сильно прогревается, на юге уже 25-27 градусов. Ралене заметила, что в субботу и воскресенье также ожидаются небольшие дожди с грозами.

Однако дожди уже будут менее интенсивными. В пятницу будет 21-26 градусов тепла, на взморье до 20. В субботу и воскресенье днем 20-25, на взморье около 18.

С понедельника ожидается значительное похолодание.

По словам Ралене, в Вильнюсе 29 июня ночью и утром наблюдались ливневые дожди, выпало 55,4 мм, или 55 л на кв. м осадков. 50 мм осадков за меньше чем 12 ч. - это уже стихийное метеорологическое явление. Такое случается не часто.

"В среднем в Литве за теплый период бывает 6 таких случаев, конечно, это бывает не ежегодно. В Вильнюсе с 1961 г. это пятый случай таких сильных ливней. В последний раз такие дожди фиксировались в 2007 г. 7 июля, тогда выпало 67 мм осадков, это больше чем сегодня. Самый сильный ливень был зафиксирован 24 апреля 1993 г., тогда 62,5 мм осадков выпало за 1,5 часа", – рассказала Ралене.

Вильнюс особенно болезненно отреагировал на ливень, поскольку в городе вода не может впитываться в землю, поэтому реками стекает по дорогам. Еще более сильным ливень был в Лаздияй – там количество осадков составило 66 мм. Там дождь шел ночью, а в Вильнюсе он прошел, когда люди ехали на работу. Опасное явление было также зафиксировано в Варене, Алитусе и Каунасе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Синоптики: идут новые дождевые облака (6)

Синоптики: идут новые дождевые облака
В сторону Литвы уже идут новые дождевые облака, вероятно, что 29 июня поздно вечером и ночью снова пройдут грозы, кратковременные дожди, а местами возможен шквал.

В Вильнюсе объявлена экстремальная ситуация из-за опасного положения горы Гедиминаса (26)

Gedimino kalnas
29 июня Вильнюсская мэрия срочно созвала комиссию по экстремальным ситуациям, которая объявила экстремальную ситуацию (ЭС) из-за опасного положения горы Гедиминаса.

Специалисты знают, по какой причине Вильнюс затопило (33)

Lietus Vilniuje
29 июня утром после сильного ливня были затоплены улицы литовской столицы, автомобили буквально плыли и тонули прямо на дорогах – движение было парализовано. По какой причине это произошло, почему город затопило после ливня, продолжавшегося несколько часов.

В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг пармезана из Литвы (105)

В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг пармезана из Литвы
В Ростове-на-Дону уничтожено 20 кг сыра пармезан, произведённого в Литве, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

ФОТО и ВИДЕО: жители отправились в "открытое плавание" по улицам Вильнюса (10)

ФОТО и ВИДЕО: жители отправились в открытое плавание по улицам Вильнюса
В четверг утром Вильнюс оказался во власти стихии. По словам представителей городского самоуправления, это был сильнейший ливень в столице за период с 1993 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100