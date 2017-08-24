Синоптик заверила, что летняя погода еще вернется

– Какими будут ближайшие дни?
– В ближайшие дни сохранится дождь и ночью и днем. Температура понемногу будет повышаться. Днем будет 17–22 градуса тепла, ночью прохладнее – около 10–16 градусов. Ожидается туман.
В субботу дожди прогнозируют в основном в северных районах, в воскресенье - на всей территории Литвы. Ночью дождь несильный, усилится днем. В воскресенье там, где дождей не будет, воздух прогреется до 22–24 градусов. В большинстве районов будет 18–19 градусов.
Зонтик понадобиться во все дни выходных. Не обойдемся без него в понедельник, вторник и среду. Похоже, дождь пройдет и 31 августа. Но холодно не будет.
– Вернутся ли еще по-летнему теплые дни?
– Хочется обнадежить. Вспомните август прошлого года – дождь шел три недели, но в последнюю неделю погода была великолепной, даже был превышен температурный рекорд в некоторые дни. Не будем терять надежды. Я думаю, лето кончается, но летняя погода, вероятно, нет.
– Весна была поздняя, лето тоже, но осень, кажется, наступает своевременно.
– Хочу сказать, что лето продлиться за счет осени. Это заметили наши климатологи. Сентябрь часто бывает по-летнему теплым. Бывает, когда 1 сентября устанавливается температура 32–33 градуса. Об этом поговорим на следующей неделе. Насколько я помню, в августе бывает прохладнее, чем в начале сентября.
Можно упомянуть, что 8 августа 2015 г. было 37 градусов тепла. Но было и -3 градуса (ночью). Когда сейчас бывает 5–6 градусов мороза, мы говорим, что холодно. Но уже было и холоднее, контрасты усиливаются.
Кто интересуется погодой в октябре или зимой, может понаблюдать за погодой в августе. Говорят, если август сухой и спокойный, таки же будет октябрь. Людям интересно наблюдать за природой. Иногда мы обращаем внимание и на рябину. Ведь говорят, если рябины много, то зима будет холодной.
– В это году рябины немало?
– Немало. Можно понаблюдать – записать, что рябины много и проследить, исполнится ли предсказание.
– Недавно писали, что заморозки не за горами. Так ли это?
– По имеющемуся прогнозу, в последнюю неделю августа заморозков не будет. Будет облачно и дождливо. Еще достаточно тепло. заморозки бывают тогда, когда температура воздуха и почвы приближается к 0.