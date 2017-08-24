Синоптик заверила, что летняя погода еще вернется

Несмотря на то, что в ближайшие дни будут идти дожди, еще есть надежда на то, что летнее тепло вернется, сказала LRT синоптик Изольда Марцинонене. По ее словам, климатологи отмечают, что лето удлиняется за счет осени – поэтому ничего удивительного, что в конце августа температура ниже, чем в начале сентября, пишет lrt.lt.

– Какими будут ближайшие дни?

– В ближайшие дни сохранится дождь и ночью и днем. Температура понемногу будет повышаться. Днем будет 17–22 градуса тепла, ночью прохладнее – около 10–16 градусов. Ожидается туман.

В субботу дожди прогнозируют в основном в северных районах, в воскресенье - на всей территории Литвы. Ночью дождь несильный, усилится днем. В воскресенье там, где дождей не будет, воздух прогреется до 22–24 градусов. В большинстве районов будет 18–19 градусов.

Зонтик понадобиться во все дни выходных. Не обойдемся без него в понедельник, вторник и среду. Похоже, дождь пройдет и 31 августа. Но холодно не будет.

– Вернутся ли еще по-летнему теплые дни?

– Хочется обнадежить. Вспомните август прошлого года – дождь шел три недели, но в последнюю неделю погода была великолепной, даже был превышен температурный рекорд в некоторые дни. Не будем терять надежды. Я думаю, лето кончается, но летняя погода, вероятно, нет.

– Весна была поздняя, лето тоже, но осень, кажется, наступает своевременно.

– Хочу сказать, что лето продлиться за счет осени. Это заметили наши климатологи. Сентябрь часто бывает по-летнему теплым. Бывает, когда 1 сентября устанавливается температура 32–33 градуса. Об этом поговорим на следующей неделе. Насколько я помню, в августе бывает прохладнее, чем в начале сентября.

Можно упомянуть, что 8 августа 2015 г. было 37 градусов тепла. Но было и -3 градуса (ночью). Когда сейчас бывает 5–6 градусов мороза, мы говорим, что холодно. Но уже было и холоднее, контрасты усиливаются.

Кто интересуется погодой в октябре или зимой, может понаблюдать за погодой в августе. Говорят, если август сухой и спокойный, таки же будет октябрь. Людям интересно наблюдать за природой. Иногда мы обращаем внимание и на рябину. Ведь говорят, если рябины много, то зима будет холодной.

– В это году рябины немало?

– Немало. Можно понаблюдать – записать, что рябины много и проследить, исполнится ли предсказание.

– Недавно писали, что заморозки не за горами. Так ли это?

– По имеющемуся прогнозу, в последнюю неделю августа заморозков не будет. Будет облачно и дождливо. Еще достаточно тепло. заморозки бывают тогда, когда температура воздуха и почвы приближается к 0.