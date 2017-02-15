Синоптик: сильных морозов уже не будет

Несмотря на то, что в четверг ночью прогнозируют мороз до -5 градусов, в конце недели и по ночам ожидается положительная температура, сказала в интервью на радио LRT синоптик Алва Нагялите.

"В среду в Литве без осадков, но такого солнца, как во вторник не будет. Сильная облачность ожидается в западных районах страны", – сказала синоптик. После обеда ожидается несильный юго-западный ветер, днем будет 3–5 градусов тепла.

В четверг ночью небо заволокут густые облака, во многих районах туман, местами моросящий дождь, переходящий в дождь при минусовой температуре. Ожидается 1–5 градусов ниже нуля, только на взморье будет чуть выше нуля. Днем вероятность дождя будет еще меньше, будет сухо. Туман рассеется, облачность во второй половине дня снизится. Температура поднимется до 2–6 градусов тепла.

В пятницу будет пасмурно, небольшие осадки, туман. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет 1-5 градусов выше нуля.

"Сильных морозов уже не будет, в конце недели по ночам также будет выше нуля", – прогнозировала Нагелите.