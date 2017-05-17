Синоптик после выхода на пенсию была задержана за насилие над супругом

Синоптик Татьяна Кемпи, которая больше года назад вышла на пенсию, подозревается в насилии над своим супругом и в том, что угрожала лишить его жизни. Сейчас женщина находится под арестом.

17 мая Вильнюсский участковый суд приступил к рассмотрению уголовного дела 64-летней женщины – в ходе расследования прокуратура выяснила, что пенсионерка нанесла легкий ущерб здоровью супруга, причинила физическую боль и мучения, а также угрожала ему убийством.

Согласно УК ЛР за такие преступления грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Кемпи сейчас находится под арестом в Лукишкском СИЗО. В среду ее привезли в суд. Дело рассматривает судья Ингрида Микужите. Потерпевшим в этом деле является супруг Кемпи Игорь Корнеев, с которым она познакомилась во время командировки в Антарктиду.

Кемпи свою вину признает и утверждает, что ее жизнь изменилась после трагической гибели сына.

"Сыну было почти 30 лет, и он покончил с собой", – сказала Кемпи.

Прокурор сказала в суде, что Кемпи совершала преступления с 29 февраля прошлого по 27 марта 2017 года. 29 февраля обвиняемая 4 раза ударила своего супруга по голове сковородкой, 1 апреля, находясь в нетрезвом состоянии (1,98 промилле), деревянным предметом ударила его по голове. 16 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила супруга молотком по ладони правой руки, еще спустя две недели два раза ударила мужа по лицу бутылкой от шампанского. 24 июня не менее 5 раз пыталась ударить супруга табуреткой по голове, но попала только дважды.

14 июля, находясь в нетрезвом состоянии ( 2,16 промилле), вела себя агрессивно, облила мужа водой, а потом отломала часть от стоявшего в комнате стола и ударила мужа ею по голове.

А 27 марта 2017 года она угрожала убить супруга, дважды ударила по голове электрическим чайником. "Я думаю, мое терпение лопнуло, я всегда старалась, чтобы в доме было достаточно денег, я долго терпела", – едва сдерживая слезы, сказала в суде Кемпи.

Она сказала, что оказалась на скамье подсудимых только потому, что первым в полицию обратился муж. Кемпи сказала, что не оправдывает себя – в СИЗО она переосмыслила свою жизнь и поняла, что совершила большую ошибку. "Прости, Игорь, за то, что в твоей жизни произошло из-за моего поведения", – сказала в суде женщина.

Кемпи в суде рассказала, что после выхода на пенсию, финансовое положение семьи ухудшилось. Пенсия оказалась маленькой, поэтому она устроилась на работу уборщицей.

"Все конфликты происходили потому, что муж не давал мне спать, мы не ругались, – сказала женщина. – Я мало что помню, помню лишь последний эпизод – я вернулась с работы, Игорь дал мне 20 евро, я пошла в магазин за продуктами, я их купила, взяла две бутылки пива. Хотела расслабиться, поскольку работа довольно тяжелая. И он, насколько я знаю, выпил и прилег, я тоже мало спала и легла спать, поскольку мне рано вставать.

Но я проснулась от шума, сначала не поняла, что происходит, сказала, успокойся или я тебя убью - сказала в шутку. Я такое и друзьям говорю в шутку. А агрессия Игоря завела меня. Больше ничего не помню – знаю, что он выбежал в коридор, да, я ударила его тем, что попалось под руку. Слава Богу, ничего страшного не произошло. Потом я выбежала в коридор, просила соседей вызвать полицию, но когда полиция приехала, я спала, поскольку устала".

Поскольку Кемпи вину признала, судья рассмотрела дело в упрощенном порядке, не выслушивая ни пострадавшего, ни свидетелей.

"Хочу, чтобы все закончилось мировой", – сказал в суде Корнеев.

Женщина заверила, что после того, как она выйдет на свободу, она хочет найти работу. Синоптиком она не работает с 1 марта 2016 года.

"Я проработала 33 года, если бы у меня были проблемы, я бы столько не проработала", – сказала она. И обещала возместить Больничной кассе нанесенный ущерб - 700 евро. Столько стоило лечение потерпевшего.

Прокурор просит суд приговорить Кемпи к реальному тюремному заключению, поскольку все преступления она совершила в состоянии алкогольного опьянения и всякий раз била мужа по голове.