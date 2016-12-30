Синоптик: на следующей неделе ждет необычная ночь

Следующая неделя будет очень неспокойная и скорее зимняя, чем уже привычная осенняя, сказала LRT.lt синоптик Вида Ралене. Одна ночь будет особенно холодной, но холод не задержится.

"На следующей неделе будут разные характерные для Литвы явления: сильный ветер, метель и оттепель", – сказала Ралене. По словам Юстинаса Килписа, до 2000 г. погода была более стабильной, а сейчас она быстро меняется.

"Новый год мы скорее всего встретим с дождем. Будет тепло и ветрено, но в понедельник станет холодать, по ночам будет небольшой минус", – сказала синоптик Ралене.

2 января ночью будет -1-4 градуса, 3 января – до 6 градусов мороза. В начале следующей недели днем будет около нуля, а наибольшие перемены будут в среду, усилится ветер, пойдет снег, ожидается метель.

"Когда через Литву пройдет этот циклон ожидается самая необычная погода: в одной части страны полдня будет спокойно, а в другой – будет ветер, метель, а в другой половине дня - наоборот – в спокойной части ожидается метель, а там, где был ветер, станет спокойнее. Именно в среду будет снежно, ночью 1–6 градусов ниже нуля. В среду днем погода будет зависеть от района – на севере минус, а на юге возможна оттепель.

В ночь на четверг установится ясная погода, придет стужа. По последним данным, ночью ожидается 7–12 градусов мороза на юго-западе, до 19 в Аукштайтии. Это необычная для этой зимы ночь", – сказала LRT.lt Ралене.

Но, по словам синоптика, холода надолго не задержатся, снова ожидается сильный ветер, метель. "Никакого постоянства – придет циклон, будет пасмурно, оттепель. Западный ветер принесет с моря тепло. Ждет очень переменчивая погода: одну ночь – холоднее, другую – будет намного теплее", – подытожила синоптик.