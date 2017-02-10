Синоптик: грядут перемены

ru.DELFI.lt
пятница, 10 февраля 2017 г. 14:26
Такого холода, как в начале недели, на выходных не должно быть, сказала синоптик Наталья Николаенко, пишет lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

В пятницу в Литве будет переменная облачность, вероятность осадков невелика. Температура составит 2–7 градусов ниже нуля.

В субботу вероятность осадков невелика – погода будет спокойной, а мороз спадет. Ночью ожидается 7–12, днем до 2–7 градусов мороза.

В воскресенье также без осадков. Правда, будет облачно, поэтому днем будет теплее, чем в субботу – всего 1–6 градусов мороза. В ночь на воскресенье будет 6–11 градусов ниже нуля.

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