Синоптик: грядут перемены

Такого холода, как в начале недели, на выходных не должно быть, сказала синоптик Наталья Николаенко, пишет lrt.lt.

В пятницу в Литве будет переменная облачность, вероятность осадков невелика. Температура составит 2–7 градусов ниже нуля.

В субботу вероятность осадков невелика – погода будет спокойной, а мороз спадет. Ночью ожидается 7–12, днем до 2–7 градусов мороза.

В воскресенье также без осадков. Правда, будет облачно, поэтому днем будет теплее, чем в субботу – всего 1–6 градусов мороза. В ночь на воскресенье будет 6–11 градусов ниже нуля.