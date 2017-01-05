Синоптик: готовьтесь к самой холодной ночи всей зимы

Самой холодной ночью этой зимой синоптик Эдита Гечайте назвала ночь на субботу — тогда температура опустится ниже 25 градусов мороза.

В четверг температура опустилась до 10-15 градусов мороза, вечером опустится еще ниже.

В ночь на пятницу похолодает до 16-21 градуса. Местами, в основном — в западных районах, ожидается 12-14 градусов мороза. Снег будет идти не очень сильный, ветер успокоится. Днем давление будет расти, осадков не будет, но похолодает: прижмет мороз в 12-17 градусов, в западных районах — 9-11 градусов мороза.

«В ночь на субботу сохранится сухая погода, будет дуть слабый ветер. Эта ночь, согласно прогнозам, будет самой холодной этой зимой. Температура упадет до 20-25 градусов, в западных районах будут несколько теплее - 16-18, у моря - 12-14 градусов ниже ноля", - предсказывает синоптик.

Днем в западные районы Литвы придут осадки, в этом регионе местами пройдет снег, а в восточных районах будет преобладать сухая погода. Температура днем будет около 13-18 градусов мороза, в западных районах — 8-10, у моря — 3-5 ниже ноля.

В ночь на воскресенье ночью также будет холодно, температура будет держаться в районе 16-21 градуса мороза, на восточном рубеже страны — 22-23 градуса мороза. В западных районах будет около 10-15, на взморье – 5-7 градусов мороза.