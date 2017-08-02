Симона из Таураге: если мужчины боятся, служить должны женщины

 (53)
ru.DELFI.lt
среда, 2 августа 2017 г. 08:28
В дислоцированном в Клайпеде драгунском батальоне им. Великого князя Литовского Бутигейдиса в построении участвуют новички, звучат звонкие команды, стучат солдатские сапоги. Здесь службу начало рекордное число призывников. В часть на 9 месяцев приехало 633 человек со всей Литвы. В их числе почти 20 девушек.
© Mindaugas Milinis

Все они пришли на службу по своей воле.

Родина превыше всего

Неринга Ремейкайте из Розалимаса (Пакруойский район) сказала DELFI, что служить в армии она решила по примеру своего брата. "Брат тоже служил в армии, поэтому я решила последовать его примеру. Мне эта профессия понравилась. Родители очень радовались моему выбору. Я занимаюсь борьбой, поэтому, думаю, мне не будет тяжело. Правда, я хотела служить ближе к дому, в Радвилишкисе, но там не набралось девушек, поэтому приехала в Клайпеду. Останусь ли я в армии? Посмотрим, какими будут успехи. Если все будет хорошо, то может..." – сказала девушка.

Симона из Таураге сказала, что служба в армии - ее долг. "Ведь я иду добровольно, это служба Родине. Если некоторые мужчины боятся, должны женщины идти ее защищать", - сказала девушка. Арениюс сказал, что его побудил идти в армию долг перед Родиной: "Это долг каждого из нас, поэтому я не колебался".

Столько еще не было

По словам майора Арнольдаса Василяускаса, юноши и девушки съехались в Клайпеду из разных регионов страны. "Это рекордное количество. Раньше было до 500 призывников. Сейчас – больше 630.

По плану, первые 11 недель призывники участвуют в базовых курсах военной подготовки, учатся построению, учат устав, изучают военную тактику, инженерию, топографию, систему связи и медицину, знакомятся с оружие и средствами связи. Позже их готовят как специалистов, они получат военную специальность: стрелка, пулеметчика, гранатометчика, будут воспитываться коллективные навыки", - сказал DELFI Василяускас.

Проверяли кинологи

В первый день вещи новичков проверили кинологи с собаками на предмет наличия запрещенных вещей. Подозрительных лиц проверили на трезвость и на наличие наркотических веществ в организме. Таких практически не было. Почти всех новичков ознакомили с правилами заранее, поэтому ничего запрещенного у них не было.

Позже проверили состояние здоровья новобранцев, всем сделали прививки от энцефалита и столбняка.

Призывники разместились в обновленных бараках, получили униформу и экипировку.

Сначала их ознакомили с частью. Некоторые общались с близкими, писали им смс-сообщения. Позже они будут делать это только в специально отведенное для этого время.

На обед новобранцы получили грибной суп, жаркое из говядины, фрукты. После обеда начнется солдатская рутина.

В середине августа молодые люди принесут присягу. В этом году в армию призывают рекордное количество – больше 3500 – молодых людей.

В соответствии с утвержденным в 2015 г. планом, число призывников постоянно должно увеличиваться.

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