Шяуляйский район хочет объявить Карбаускиса почетным гражданином

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ELTA
пятница, 20 января 2017 г. 08:14
На заседании горсовета Шяуляйского района 24 января будут голосовать по проекту, согласно которому лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису хотят присвоить звание почетного гражданина. Ранее Карбаускис был членом горсовета этого района пишет Šiaulių kraštas.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Однако горсовет решает не будет ли их решение во вред Карбаускису, который сейчас попал в эпицентр скандальной истории, связанной с продажей автомобиля в лизинг семье депутата от Союза крестьян и зеленых Греты Килдишене.

5 января комиссия горсовета Шяуляйского района голосовала по 4 кандидатам, которых представили на звание почетных граждан района, больше всего голосов получила кандидатура Карбаускиса.

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Однако среди членов горсовета есть мнение, что заслуги Карбаускиса перед районом не пропадут, поэтому в свете политических событий, с присуждением такого звания стоит повременить.

Как поступить – политики решат 24 января.

Церемония присуждения звания почетного гражданина района намечена на 16 февраля.

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Ramūnas Karbauskis
На заседании горсовета Шяуляйского района 24 января будут голосовать по проекту, согласно которому лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису хотят присвоить звание почетного гражданина. Ранее Карбаускис был членом горсовета этого района пишет Šiaulių kraštas.

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