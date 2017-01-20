Шяуляйский район хочет объявить Карбаускиса почетным гражданином

Однако горсовет решает не будет ли их решение во вред Карбаускису, который сейчас попал в эпицентр скандальной истории, связанной с продажей автомобиля в лизинг семье депутата от Союза крестьян и зеленых Греты Килдишене.

5 января комиссия горсовета Шяуляйского района голосовала по 4 кандидатам, которых представили на звание почетных граждан района, больше всего голосов получила кандидатура Карбаускиса.

Однако среди членов горсовета есть мнение, что заслуги Карбаускиса перед районом не пропадут, поэтому в свете политических событий, с присуждением такого звания стоит повременить.

Как поступить – политики решат 24 января.

Церемония присуждения звания почетного гражданина района намечена на 16 февраля.