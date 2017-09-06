Чтобы обратить внимание на гигиеническое воспитание литовских учащихся, производитель оборудования для ванной комнаты из Швеции в гимназии в Антакальнисе, в Вильнюсе оборудовал помещения туалета, соответствующие стандартам времени и гигиены.
© Anželika Giedra

Антакальнисскую гимназию в Вильнюсе в 2017-2018 году посещают 560 учеников. До сих пор они пользовались старыми туалетами и умывальниками. По словам директора гимназии Виты Киркилене, помещения туалета не ремонтировались уже 17 лет. Туалеты износились.

«Все эти годы помещения туалетов очень интенсивно эксплуатировались, так как до 2009 г. учебный процесс в гимназии проходил в две смены», - сказала она.

По ее словам, помещения не соответствовали требованиям гигиены, оборудование морально устарело, износилось, помещения выглядели не эстетично. Смонтировать современное оборудование работников филиала Gustavsberg мотивировали публикации на разных порталах о проблемах туалетов в школах. Известна не одна история, когда дети избегают ходить в туалет в школе, испытывают физический и психологический дискомфорт. Работники компании выяснили, что в столице все еще есть школы без современных унитазов. Они обратились в вильнюсскую мэрию, которая и помогла найти школу, наиболее нуждающуюся в ремонте.

Производитель смонтировал в школе смесители энергетического класса А с функцией фиксации температуры воды и силы струи. Таким образом, экономится электроэнергия, вода. Оборудованы современные унитазы.

Хотя в Литве состояние школ с каждым годом улучшается, инвестиции в инфраструктуру нужны постоянно: по данным Министерства образования и науки, 36% литовских школ необходим капитальный ремонт хотя бы в одной части здания. Только в этом году на модернизацию и ремонт школ выделено около 21,4 млн. евро.

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