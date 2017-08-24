Шустаускас организует мероприятие в память о "Марше бедноты"

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как в 1997 г. Шустаускас организовал "Марш бедноты" в Вильнюс. На этот раз каунасец готовит мероприятие у здания парламента – он надеется, что на акцию протеста против власти соберется 10 000 человек.

Политик призывает людей собраться у здания парламента 10 сентября, но не говорит, что конкретно готовится.

"Если я скажу все, что планирую, то привлеку и военных НАТО. Такое нельзя рассказывать. Как парламент поет, так и мы споем" - сказал Шустаускас.

Бывший активный политик утверждает, что уже 20 лет назад предсказал будущее Литвы.

"20 лет назад, в 1997 году все смеялись надо мной. Говорили: Шустаускас, тебе через 10 лет будет стыдно за такой марш, все будут смеяться. (Я знач, что) через 10 лет Литва окажется в долгах, будет банкротом. Сегодня уже журналисты к этому относятся иначе и спрашивают меня, как я тогда мог предугадать, что станет с Литвой? У настоящего политика должна быть интуиция. Как у Сталина была, как у Гитлера, а не у тех, кто не знает алфавита и называет себя политиком. Я уже тогда предвидел судьбу Литвы. Литва в долгах, Литва - самая печальная из стран ЕС", - сказал политический деятель.

Шустаускас сказал, что он и без того долго не выступал с критикой. Но больше он молчать не может.

"В районах закрывают школы, больницы. Этот от плуга (Рамунас Карбаускис – DELFI) обещал не закрывать школы, а сейчас уже закрывает. Им нужен безграмотный народ. Такому Карбаускису нормальный, умный народ не нужен – ему нужен безграмотный, раб, который не уедет и будет обрабатывать его землю. Разве не так? Ему нужна безграмотная молодежь, поэтому надо закрыть школы", - сказал Шустаускас.

Бывший глава Каунаса сказал, что сам столкнулся с "последствиями новой власти".

"Я пошел подравнять бороду. Говорят: 7 евро. Говорю: ты с ума сошел! Объясняют, что подорожали патенты, вот выросли и цены на услугу. Так что делать? Вот какая новая власть. Скажите, что из предвыборных обещаний они выполнили? Это придурковатый психиатр Верига – говорит так, как будто в молодости по голове получил. Начал со шнапса с Нового года. Сейчас перешел к сахару. Ведь каждый взрослый знает, сколько можно есть сахара, а не столько, сколько Верига разрешит. Где таких безумцев находят? Он, видите ли будет указывать, сколько сахара есть", - сказал Шустаускас.

В 1997 году Шустаускас организовал "Марш бедноты", во время которого 45 человек пешком пришли из Каунаса в Вильнюс и устроили митинг у здания парламента.