Шуба Килдишене по-прежнему разжигает страсти: такие шкуры в Литву ввозить запрещено

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 15:14
Вещи и одежда депутата Греты Килдишене вызвали волну дискуссий. Сначала в поле зрения попал роскошный Range Rover, затем – шуба. DELFI выяснил, что стоимость шубы депутата Литовского союза крестьян и зеленых Килдишене - несколько тысяч евро, шуба сшита из шкуры тюленя. Выяснилось, что в ЕС вот уже несколько лет как нельзя ввозить шкуры этих животных.
Greta Kildišienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Владелец столичного салона Karališkas tigras Мечисловас Субялис сказал DELFI, что шуба Килдишене пошита из шкур тюленя и украшена лисьим воротником. "Может, конкретно не из тюленя, а из байкальской нерпы, но это тоже вид тюленей, – сказал Субялис. – Правда, я думаю, что шуба была где-то пошита на заказ, а не куплена в салоне".

Импорт тюленьих шкур в ЕС ограничен уже в течение нескольких лет. Эту информацию DELFI подтвердил заведующий отдела разрешений живой природы Дарюс Микелайтис. Правда, он сказал, что есть некоторые исключения из правил, поскольку есть народы, промышляющие охотой на тюленей, живущие за счет этого. В таких случаях выделанные этими народами шкуры разрешается импортировать.

Второе исключение - разрешается импорт, если он случаен и импортируется путешественниками или членами их семей для личных нужд.

Субялис сказал, что в зависимости от сезона покупки, такая шуба может стоить около 2000 евро.

Связаться Килдишене и взять ее комментарий по этому вопросу DELFI не удалось.

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Шуба Килдишене по-прежнему разжигает страсти: такие шкуры в Литву ввозить запрещено (17)

Greta Kildišienė
Вещи и одежда депутата Греты Килдишене вызвали волну дискуссий. Сначала в поле зрения попал роскошный Range Rover, затем – шуба. DELFI выяснил, что стоимость шубы депутата Литовского союза крестьян и зеленых Килдишене - несколько тысяч евро, шуба сшита из шкуры тюленя. Выяснилось, что в ЕС вот уже несколько лет как нельзя ввозить шкуры этих животных.

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