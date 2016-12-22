Шокирующая защита в деле об убийстве Добровольскиса: это был несчастный случай

В Сочельник вечером близкие покойного композитора Томаса Добровольскиса вспомнят печальную годовщину – именно в этот день около бара Vingrių 17, который называют Psichbaris, Добровольскису нанесли несовместимую с жизнью травму, известный музыкант скончался в больнице.

В Вильнюсском окружном суде продолжается слушание по делу об убийстве Добровольскиса. Обвинения в рамках этого дела предъявлены троим обвиняемым, еще троих молодых людях обвиняют в нарушении общественного порядка.

Выясняется, что Добровольскис был убит только потому, что не вовремя пришел в бар: в тот вечер между веселившимися в баре молодыми людьми разгорелся конфликт, упоминался глава России Владимир Путин – кто-то из молодых людей заявил, что Путин как глава страны лучше некоторых литовских политиков.

Добровольскис, который ночью вышел погулять с собакой и зашел в бар выпить пива, даже не участвовал в дискуссии – просто стоял в углу у бара.

Он не участвовал и в потасовке, поскольку был зажат в углу, как в ловушке, выбраться оттуда он физически не мог: он был окружен молодыми людьми. Двое из них схватились за длинный зонт – пытались вырвать его из рук друг у друга.

Неожиданно этим зонтом ткнули Добровольскиса в глаз – так глубоко, что не было возможности спасти пострадавшего.

Такую версию трагического происшествия в суде представил один из подозреваемых в убийстве молодых людей, он сказал, что никто не планировал убийство, никто не собирался и наносить Добровольскису удар – якобы просто произошел несчастный случай. И только.

О стычке свидетельствовали еще несколько человек, однако суду предстоит выяснить, точно ли все было так, как рассказывают обвиняемые – коллегия судей намерена выслушать и обвиняемых и пострадавших. 22 декабря суд выслушал прокурора и опросил пострадавших - вдову и мать композитора.

Пока обвиняемые не представили свои версии, только заявили, что не согласны с обвинением в убийстве.

Обвиняемые в деле о преднамеренном убийстве Добровольскиса - 25-летний Скирмантас Янкаускас, 23-летний Каролис Поцюнас 27-летний Аудрюс Шална.

В ходе расследования выяснилось, что зонтом в глаз композитору ткнул Поцюнас. Об этом свидетельствовал один из обвиняемых.

Еще троим молодым людям предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка – это Паулюс Лещинскас, Витянис Матулявичюс и Эдгарас Петрушкявичюс. Все они - студенты Вильнюсского университета.