Шокирующая правда об умирающем ребенке: это не первый случай

В Кедайняй прошлой ночью было совершено жестокое преступление – был жестоко избит 4-летний мальчик. Врачи не скрывают, шансов на выживание у ребенка не много, а избили мальчика не в первый раз. Такие подозрения возникли в прошлом году, но расследование было прекращено. Сейчас последствия намного более печальные.

25 января, около 23.50 ч. поступило сообщение о том, что в Кедайняй, на ул. Миндауго был избит 4-летний мальчик. На месте происшествия полиция и врачи обнаружили избитого ребенка (2012 г.р.). Полиция сообщает, что задержаны двое подозреваемых – женщина (1993 г.р.) и мужчина (1989 г.р.). Ребенок был доставлен в больницу. Начато расследование по 2 ч. 135 ст. УК (Нанесение тяжких телесных повреждений).

"В квартире многоквартирного дома был избит ребенок, он лишился сознания. Выяснилось, что ребенок жил с матерью и ее сожителем, который и вызвал врачей. Оба они были задержаны. Выяснилось, что они были трезвыми. Им обоим предъявлены обвинения. Их допрашивают. В пятницу будем решать вопрос нанесения мер пресечения. О назначении самой жесткой меры – ареста", - сказал прокурор Витолдас Гулявичюс.

Семья попала в поле зрения полиции уже в конце прошлого года. Были подозрения, что ребенок был избит, но расследование было прекращено, и дело в суд не попало. Сейчас это решение пересмотрят.

23-летняя мать ребенка попадала в поле зрения полиции из-за мошенничества. Ее 27-летний сожитель дважды был судим за нарушение общественного порядка и хранение наркотиков. Оба они были трезвыми, но выясняют, не были ли они в состоянии наркотического опьянения.

Утверждают, что мужчина свою вину отрицает, а женщина общается с полицией.

Врачи Каунасской клиники не скрывают, что ребенок получил очень тяжелые травмы - все его тело усеяно синяками, поврежден мозг, легкие. мальчика срочно прооперировали. Сейчас его состояние критическое, он без сознания. Его жизнь поддерживают при помощи специальной аппаратуры.

"Приехав, врачи нашли забитого ребенка, даже сердечной деятельности не было. Благодаря огромным усилиям его привели в чувство. Картина ужасная. Видно, что его били не раз. Что самое ужасное, ребенок умирает из-за травмы мозга. Последние удары были сконцентрированы на голове. Это жестоко и необъяснимо", - сказал профессор Римантас Кевалас.

Врачи заметили на теле ребенка признаки старых побоев. Кевалас выступил с критикой в адрес Службы по защите прав ребенка, поскольку известно, что семья уже была в поле зрения этой службы.