Шквала в столице не будет: циклон ушел в Беларусь

В среду по Литве прошел шквал. В обед он прошел Каунас, потом дождь прошел в Вильнюсе, но самая грозная непогода не дошла до столицы - циклон свернул в Беларусь.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тересе Каунене сказала DELFI, что в ночь на среду буря уже прошла в Северной и Западной Литве - со шквалом, градом и сильными дождями.

Синоптик пояснила, что буря образовалась из-за контраста. "Все время было холодно, сейчас установилась тропическая погода, жара - сильный контраст, из-за контраста и формируются мощные тучи и идут сильные дожди", - заметила она.

По словам Каунене, этим летом гроз было сравнительно немного. Они начались только во второй половине лета. "Но это нормально, рядовое явление, ничего особенного", - заметила она.

В среду ночью сильный ливень прошел в Кедайняй, где затопил похоронное бюро, спасатели откачивали воду из помещения.

По данным синоптиков, в среду ночью сильный дождь прошел в Клайпеде, Тельшяй и в других районах северо-западной и северной Литвы. В Биржай во второй половине ночи пронесся шквал с градом.