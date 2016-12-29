Шименас получит впечатляющее выходное пособие

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 16:00
Уходящий с поста заместителя гендиректора "Литовской железной дороги" (ЛЖД) Альбертас Шименас получит выходное пособие в размере 7 средних зарплат.
Albertas Šimėnas
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

По подсчетам BNS, он получит не меньше 40 300 евро ("на бумаге").

Советник гендиректора ЛЖД Мантас Дубаускас сказал BNS, что о размере компенсации договорились в результате переговоров с Шименасом.

"Шименаса увольняют по инициативе работодателя, по ТК ему полагается компенсация в размере 5 средних зарплат,его об увольнении должны предупредить за два месяца, а это обошлось бы компании в 7 средних зарплат. Поэтому в ходе переговоров договорились, что Шименас будет уволен сразу, ему выплатят компенсацию в размере 7 средних зарплат", - сказал Дубаускас.

66-летний Шименас 28 декабря не назвал BNS размер компенсации. В третьем квартале этого года его зарплата составляла 5755 евро, но это сумма без премиальных и надбавок.

В ЛЖД Шименас работал с 2000 года – тогда он был директором по развитию, а с 2006 г. стал заместителем гендиректора. Это был единственный гендиректор, не выполнявший других обязанностей - другие параллельно возглавляли дирекции.

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