Шимашюсу на посту мэра осталось несколько лет - промежуточный итог

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ru.DELFI.lt
понедельник, 8 мая 2017 г. 16:56
Мэры, выбранные путем прямых выборов, уже вступили во вторую часть срока полномочий, это касается и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. В таких случаях привычное дело - оценка проделанной работы, пишет lrt.lt.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Orestas Gurevičius

Все чаще слышится критика, утверждения, что в Каунасе дела обстоят куда лучше, а в Вильнюсе решения принимаются очень медленно. Работу Шимашюса оценивают неоднозначно.

Постоянно говорят о том, что мэр Вильнюса - не лидер и не генератор идей, он, скорее, исполнитель, пусть и отличный, но для мэра этого мало. Один из собеседников Savaitė сказал, что ему осталось всего два года.

Эксперт в сфере телекоммуникаций, обозреватель Людвикас Андрюлис заметил, что Шимашюс больше контролер, чем лидер.

"Шимашюс скорее контролер, он скорее, не мешает действию, но не является лидером и решительным в действии. Ему не хватает способности выдумать простые и ясные вещи, которые способствовали бы развитию города", – считает он.

Так о мэре отзывается простой гражданин.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис еще более категоричен: многие работы делают по инерции, а за два года никаких кардинальных перемен в городе не произошло. Единственное, что сделал мэр – спилил тую, сказал Сквернялис.

"Городу не хватает идей, не хватает простой, нормальной хозяйственной организации, чтобы подготовили и организовали уже запланированные работы, чтобы их не тормозили", – сказал бывший мэр столицы Артурас Зуокас, который считает, что жизнь в городе на два года замерла. К примеру - затянулась реконструкция ул. Вильняус, из-за чего на этой улице закрываются кафе и магазины. Шимашюс парирует, что это не по его вине, а по вине архитектора.

"Пять основных обещаний - все либо выполнены,либо почти выполнены", – уверяет Шимашюс.

Эксперты же утверждают, что похвальба в связи с созданием рабочих мест - преувеличена, равно как и в вопросе привлечения инвестиций. Столица просто обречена на это, это не является заслугой.

Мэра критикуют даже партнеры по коалиции за том что делаются обыденные дела, ничего нового и запоминающегося.

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