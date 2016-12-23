Шимашюс призывает передать гору Гедиминаса в ведение мэрии или министерства

По словам мэра, Минкульт плохо присматривает за этим объектом культурного наследия и не прилагает усилий для сохранения горы. Шимашюс сказал, что в ближайшее время готовит обращение к официальным ведомствам.

"Я призываю как можно скорее передать гору Министерству охраны окружающей среды и приводить ее в порядок. Если это невозможно - передать мэрии", - сказал в пятницу Шимашюс.

Сейчас горой занимается Национальный музей, подотчетным Минфину.

"Министерство охраны окружающей среды, я думаю, могло бы более объективно, ясно и оперативно приводить гору в порядок" - сказал мэр.

В этом году на северной части горы было два больших оползня - в феврале и октябре, а в декабре заметили образование оползня на южном склоне, недалеко от Серейкишкского парка.