Шимашюс призывает передать гору Гедиминаса в ведение мэрии или министерства

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ELTA
пятница, 23 декабря 2016 г. 14:42
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывает передать присмотр за горой Гедиминаса Вильнюсской мэрии или Министерству охраны окружающей среды. Сейчас гора находится на балансе Минкульта.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

По словам мэра, Минкульт плохо присматривает за этим объектом культурного наследия и не прилагает усилий для сохранения горы. Шимашюс сказал, что в ближайшее время готовит обращение к официальным ведомствам.

"Я призываю как можно скорее передать гору Министерству охраны окружающей среды и приводить ее в порядок. Если это невозможно - передать мэрии", - сказал в пятницу Шимашюс.

Сейчас горой занимается Национальный музей, подотчетным Минфину.

"Министерство охраны окружающей среды, я думаю, могло бы более объективно, ясно и оперативно приводить гору в порядок" - сказал мэр.

В этом году на северной части горы было два больших оползня - в феврале и октябре, а в декабре заметили образование оползня на южном склоне, недалеко от Серейкишкского парка.

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