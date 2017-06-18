Шимашюс не пожалел Вайнаускаса: время менять президента и правление клуба

"Если президент баскетбольного клуба наговорил глупостей, то не баскетбол должен меняться, а президента надо менять и управление командой. В ближайшее время это и будет сделано", – написал в фейсбуке Шимашюс.

Напомним, что Гедвидас Вайнаускас "блеснул" в интервью в четверг вечером. Его слова о чернокожих баскетболистах облетели весь мир, их обсуждал даже американский JAV sporto gigantas ESPN.

"Больше двух черных, чернокожих баскетболистов, в команде не может быть. Случилось так, что тренер Томас Пачесас любит играть с чернокожими игроками, тренировать их, учить, воспитывать. И все сложилось так, что в нашей команде появились четыре черных, чернокожих игрока. И они сколотили такую, как тут сказать, банду. Нельзя. Максимум в команде может быть два чернокожих игрока.

За мою 20-летнюю практику могу сделать такой вывод. Больше их быть не может, и другие команды – никогда не включайте больше двух чернокожих игроков", – сказал Вайнаускас, однако позже из видео на портале телевидения Lietuvos rytas этот эпизод был вырезан.