Шимашюс: на Лукишкской площади лучше пока оставить флаг вместо памятника

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ELTA
понедельник, 13 февраля 2017 г. 15:58
В числе представленных идей для памятника для Лукишкской площади пока нет такого, который можно было бы реализовать до 100-летия государства, считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, поэтому пока было бы лучше оставить на площади флаг Витиса.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

После встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом Шимашюс сказал, что сейчас намного важнее привести в порядок инфраструктуру площади. Всю или часть площади для посетителей планируют открыть до осени этого года.

"Сегодня приходится констатировать, что нет такого памятника, который можно было бы реализовать на этой площади. Чего доброго, лучше, чтобы на площади Витис был в виде флага", - сказал журналистам мэр.

"По крайней мере я не вижу такого памятника, который, гордо подняв голову, можно было бы реализовать скажем до 2018 г.", - прибавил Шимашюс.

Шимашюс также назвал "странным" решение бывшего правительства реконструировать Лукишкскую площадь на деньги государства, а строительство памятника отдать на откуп общественникам.

Возможные идеи реализации скульптуры Витиса в конце января представил "Фонд помощи Витиса". Ранее, в 2011 и 2013 гг., конкурсы на скульптуру для Лукишкской площади объявлял Минкульт, но победивший тогда проект архитектора Рамунаса Палекаса признали слишком дорогим.

На приведение площади в порядок государство выделило 2 млн. евро. Общая смета составила 3,6 млн. евро. Площадь должны привести в порядок к столетию восстановления Литовского государства.

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