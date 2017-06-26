Шальчининкай: эмиграция, учения, "хотел бы вернуть СССР"

Как уже сообщалось, в городе во время организованных 11 апреля МВД учений отрабатывалась реакция на военных в униформе без отличительных знаков - так называемых "зеленых человечков". Этот сценарий напомнил аннексию Крыма в 2014 году, когда в регионе начали действовать российские военные без отличительных знаков и в гражданской одежде.

Позже министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, констатировал, что при проведении организованных Министерством внутренних дел (МВД) учений учебное оружие не должно было быть использовано, как и не должно было быть речи о создании так называемой Шальчининкской народной республики.

Город всколыхнулся и утих и как будто снова зажил своей привычной жизнью. Однако и привычная жизнь здесь не так спокойна, как кажется на первый взгляд. Жители, встреченные DELFI на главной площади города, где, кстати, установлен памятник одному из самых интернациональных поэтов Адаму Мицкевичу, жалуются на нехватку работы, проблему эмиграции, маленькие зарплаты и пенсии.

Интересно, что здесь все говорят по-русски или по-польски, а литовцы шутят, что уже забыли свой родной язык. О будущем города, вздыхая, говорят с оптимизмом, но есть и такие, кто ностальгирует по прежним временам...

"Я оптимистка, думаю, что все улучшится, конечно, время покажет, только жаль, что молодежь уезжает, до глубины души жаль. И едут не в Вильнюс или Каунас, а за границу. Но, может, что-то и изменится к лучшему", - говорит местная пенсионерка.

Польский район Литвы





В Шальчининкском районе, который находится совсем рядом с литовско-белорусской границей, проживает 31 800 жителей (данные Департамента статистики на начало 2017 года), из них работоспособного возраста — 20 000, работоспособной молодежи — 5641, пенсионеров - 6200. Это один из самых "польских" районов Литвы: здесь проживает 79,5% поляков, 10,4% - литовцев, 5,0% - русских, 2,9% - белорусов, 1,2% - других национальностей (2015).

Однако с социально-экономическими показателями не все благополучно. Правда, по данным мэрии Шальчининкского района, 1 июня этого года уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня и составлял 7,9%, однако причиной тому является сезонность: с приходом лета появилось больше рабочих мест в сельском хозяйстве и строительстве. А в начале года процент безработных составлял 10,9%. В последние годы в Шальчининкском районе уровень безработицы колебался от 12,3% до 9,1%. В среднем по Литве этот показатель колеблется в пределах 7%.

По данным "Евростата", натуральный прирост населения на 1000 жителей в 2015 году в среднем по Литве составил минус 3,6%, в Шальчининкском районе — минус 5%.

За 16 лет с 2001 по 2017 год население района сократилось на 20%. Для этого региона также характерно старение населения. Процент жителей пенсионного возраста в районе в 2017 году составлял 19,5%.

Число самоубийств в этом районе в 2 раза превышает средний показатель по Литве.

Молодая мать: сорят поляков с литовцами





Молодая мать двоих детей Алиция гуляет в центре Шальчининкай у фонтана с ребенком. Говорит, что довольна жизнью в городе, и ей есть с чем сравнить: женщина, закончив школу в Шальчининкай, продолжала обучение в Вильнюсе и Клайпеде.

"Мне очень нравится Шальчининкай, правда, я всегда думала, что хочу жить в Вильнюсе. Я там училась, но мне там не понравилось, слишком шумно. А здесь мне нравится, особенно пока молодая, с детьми. Есть детские площадки, спокойно, все на месте. С работой, конечно, тяжело, маленькие зарплаты, не сравнить с вильнюсскими", - перечисляет плюсы и минусы жизни в городе Алиция.

Женщина воспитывает двоих детей и говорит, что ей было бы сложно устроиться на работу без помощи родителей.

"Что касается моих друзей, то многие из них уехали за границу. У кого побогаче родители, те открыли свое дело. Вообще-то мало кто из знакомых или одноклассников остался здесь — все уезжают в Вильнюс и Англию. И только одна пара знакомых собирается вернуться, у них ребенок. А у кого пока нет детей, там зарабатывают. Приедут и уже сразу начинают скучать, здесь нечего делать", - говорит женщина.

На вопрос о том, какой язык превалирует в городе, Алиция отвечает, что поляков в городе больше, но "все больше по-русски говорят".

"Я сама училась в польской школе, у этой школы высокий уровень преподавания, у литовской школы пониже уровень. Может быть сейчас будет что-то меняться, но раньше было так. Что касается табличек на польском языке или записей польских фамилий в паспортах, то я не знаю, кому это нужно, меня это не волнует. Сорят только нас, поляков, с литовцами. Мне вообще таблички не нужны", - говорит она.

Годы учебы в Вильнюсе она вспоминает с некоторой обидой на преподавателей.

"Я училась в Вильнюсе, и на занятии по литовскому языку мне преподаватель сразу сказала: у тебя русская фамилия, хорошей оценки не жди. На это я сказала, что я в польской школе училась, на что она ответила: значит, оценка будет еще хуже. И действительно, пришлось несколько раз ходить, добиваться более высокой оценки. Потом я еще училась в Клайпеде в университете им. Рёмериса, так там уже на фамилию внимания не обращали. Мой литовский язык не отличный, так как я уже столько лет тут прожила, слышен акцент, но там проблем не было", - говорит Алиция.

Она подчеркивает, что она в последнюю очередь обращает внимает на национальность человека, а вот теперешнюю молодежь настораживает то, что "у нас много русского языка".

"Литовская молодежь не хочет учить русский, уже мало кто его знает, - констатирует Алиция. - Что касается учений, то это все, конечно, очень плохо. Я сама там не была в это время, но в фейсбуке знакомые включили прямую трансляцию, так что все всё видели. Конечно, забудется все это, ведь настроений, что лучше бы тут Польша была, нет. Ведь даже если сравнить польскую культуру и язык, то мы далеко уже не так, как они, разговариваем. Традиции у нас уже литовские, и праздники тоже. Мы чувствуем себя частью Литвы. Родина — Литва".

Пенсионерка: вокруг сплошная коррупция





Пенсионерка Ирена провожает своего соседа на вокзал и попеременно говорит то по-русски, то по-литовски.

"Когда мы были молодые, то были нужны, а сейчас мы никому не нужны", - машет рукой сосед и спешит на вокзал.

Тем временем, Ирена более оптимистична и говорит, что город меняется: парк неподалеку привели в порядок.

"Что касается языка, то уже мы, литовцы, свой язык забыли, лучше тут говорить по-русски или по-польски. Я сама из Тракайского района, но здесь уже 62 года живу. Сын переехал в Каунас, работал в Игналине 18 лет, теперь живет в Вильнюсе. Молодежь тут жить не хочет, все едут за границу. Уже и пожилые едут на заработки, работают за границей воспитательницами или за старичками присматривают", - рассказала пенсионерка.

"Про учения мы ничего не знали, но я увидела двух милиционеров, то есть двух полицейских, потом пришла домой — вижу полиция, машины, тут все видно было, это там, за деревьями. Мы ничего и не подумали, потому что не знали ничего. Потом появилось много машин, и тогда уже мы подумали, что что-то случилось", - делится впечатлениями Ирена.

Женщина активно следит за новостями и смотрит большинство местных информационных новостных каналов.

"Я телевидение очень активно смотрю, все новости, начиная с 1988 года, когда тут еще все эти палатки были. Всю жизнь провела на ногах, работала на полставки кассиром, а сейчас вижу - вокруг сплошная коррупция, то один тысячами берет, то другой. Скандалы были и с названиями улиц или букв в паспортах — но что же это меняет? Моя фамилия Пришмонт, мой муж был поляком, я литовка, сын русскую школу закончил, внук уже поляком себя считает. А я считаю — лучше быть поляком, но знать литовский язык. Тут у нас никто не догадывается, что я литовка, потому что я очень хорошо говорю по-русски. Хотя и в России бардак, ни там правды нет, ни тут", - заключает женщина и, не прощаясь, поворачивает домой.

"От своей родины никто еще не отказался"





У фонтана встречаем женщину средних лет, которая не хочет представиться, но на вопросы отвечает и тоже поражает билингвальными способностями: постоянно переходит с русского языка на литовский и обратно.

"Я оптимистка, думаю, что все улучшится, конечно, время покажет, только жаль, что молодежь уезжает, до глубины души жаль. И едут не в Вильнюс или Каунас, а за границу. Но может что-то и изменится к лучшему. Вот так живешь и думаешь, что намного лучше тут у нас все будет, и Литва красивее будет. Вернутся из-за границы наши люди, наберутся там опыта, взгляды их изменятся, ведь все равно, от своей земли, от своей родины никто еще не отказался", - говорит она.

"Неважно, какой ты национальности, важно, где ты родился, это самое главное, - продолжает она. - Пишут вот все про таблички, про фамилии, но мне важно, чтобы люди хорошо жили, чтобы у всех была работа, чтобы пенсионеры хорошую пенсию получали. И чтобы можно было поехать отдохнуть, а не считать каждый цент — ехать или не ехать, помогут дети или нет. Ведь часто еще и самим детям надо помочь", - говорит жительница Шальчининкай.

Женщина говорит, что в ней течет разная кровь — и украинская, и литовская, были среди ее предков и русские староверы. "Но все-таки не национальность главное, а человек. Во власти ведь не только литовцы, но и поляков там много. Самое главное, что они сделают на благо своей страны, своей земли?", - задается вопросом женщина.

Она констатирует, что пенсию немного подняли: но что эти 20 евро? А если человек болеет, если он инвалид, то очень сложно на такие деньги человеку прожить.

"Прошли эти учения у нас, а люди никак не отреагировали, я шла мимо и уже только на самый конец успела. Постояла, подумала, что, наверное, это учения какие-то... А потом уже муж мне сказал, как тут все было... Люди спокойно это все воспринимают. Да и как тут поймешь, что где происходит? Тут сына сложно понять, что у него в голове. Так и с властями — придумают, что хотят, а потом людей обвиняют", - разводит руками пенсионерка.

"А у людей в головах тоже разное, кто там что думает и кого поддерживает, неизвестно. Как и в семье — муж и дети и все говорят на своем языке и о своем. Но одно я точно знаю — каждый хочет жить хорошо — чтобы была работа, были пенсии хорошие, чтобы молодые семьи с детьми не уезжали", - заключает свой рассказ жительница Шальчининкай и спешит по делам.

Бывший военный: хотел бы вернуть СССР





Чуть поодаль на лавочке сидят трое мужчин средних лет. По лицам и манере говорить понятно, что борьба властей с алкоголем оказывает на них прямо противоположный эффект. Они охотно делятся своими мыслями относительно жизни в Шальчининкай и воспоминаниями о годах "былой славы".

"Я белорус, но давно уже живу в Шальчининкай. Служил в Советской армии. И если что, то я хотел бы вернуть Советский Союз — тогда был порядок, присяга. А какая сейчас армия? Когда я увольнялся из армии, главнокомандующим был Язов, сейчас в России - Шойгу. А тогда это было что-то, а сейчас работы нет, болтаемся тут без дела. А в Шанхай, мы так Шальчининкай называем, все отлично, мэр нормальный, ничего не могу сказать. Просто раньше был нормальный военкомат, а сейчас черт знает что", - говорит Эдуард.

Его коллега продолжает: "Вы смотрели фильм "Эскадрон гусар летучих"? Родина сказала — надо делать... И вот ты мне объясни, в чем разница — отчизна и родина? Ведь мы прошли горячие точки, служить надо..."

Эту мысль подхватывает Эдуард:

- Раньше мы служили, за что-то служили. А что сейчас?



DELFI: А Литву нет желания защищать?



-Так не вопрос! Но уже годы-годы...

"Когда тут были учения, я все видел. Мы стояли возле почты. Человек вышел с батоном, хотел достать его, а тут Aras, так они заломали его и увели. Полицию свезли, наверное со всего нашего района. Это смешно! А про Народную республику никто говорить не мог, мы живем тут нормально, все хорошо. Все эти разговоры про "зеленых человечков" - это глупо! Я тут уже живу 25 лет и никаких претензий у меня нет. У меня есть значок советской армии и я сюда никого не пущу, потому что здесь живу. Мне очень нравится Шальчининкай, просто слов нет. Но вот проблемы с работой", - говорит Эдуард.

Мацкевич: нужно больше инициатив





Общественник и уроженка Шальчининкай Юлия Мацкевич учредила и руководит Европейским центром развития демократии, а еще в 2008 году вместе с сестрой создала молодежный центр для шальчининкской молодежи, который в общей сложности осуществил более 100 проектов в Литве и за рубежом. Ее давняя мечта — выпуск бесплатной газеты для национальных общин — в ближайшее время также осуществится.

По мнению Юлии, молодежь Шальчининкай довольно патриотична, выступает за Литву и в целом видит себя в Литве, но, как и вся молодежь, сталкивается с нехваткой работы и только поэтому уезжает.

"В целом этот регион нуждается в большем количестве инициатив. Кроме того, Литва должна сама принять этих людей, они точно такие же граждане Литвы. Литовское общество их очень отталкивает, это проблема не только самих людей, это проблема всего общества. Диалог должен идти с двух сторон, этого я не вижу, идут лишь одиночные инициативы, но чтобы политика государства была направлена на этот диалог, я этого не вижу", - считает Мацкевич.

Она подчеркивает, что особенно важна продуманная политика государства в этом направлении, однако такие инициативы, как учения, проведенные в апреле в Шальчининкай, только усугубляют все дело.

"Если нас называют народной республикой, то мне лично это очень обидно. Я родилась и выросла в Литве и сейчас пойду воевать за кого-то другого? Это смешно просто. Ведь недавно как-то проходил опрос по всей Литве, и довольно много людей сказали, что ностальгируют по Советскому Союзу и смотрят в сторону Востока, в сторону нашего соседа. И делается сугубо из-за языка, да, многие смотрят российское телевидение, мы ведь в Литве живем. Мы - литовцы", - говорит общественница.

Мэр: на работу едут в Вильнюс

Мэр Шальчининкского района Здислав Палевич в интервью DELFI отметил, что экономическое положение района не отличается от других районов Литвы.

"Я могу сказать, что экономическая и социальная ситуация в Шальчининкском районе ничем не отличается от положения в других районах. Мы постоянно пытаемся совершенствоваться, стремимся обеспечить благоприятные условия жизни для жителей нашего региона4, - сказал мэр.

Отвечая на вопрос о безработице, он подтвердил, процент безработных в районе составляет 7,9%, в то время как по всей стране - 7,1%. "Так что, мы на 32 месте в Литовской Республике. Этот результат достигается последовательной, целенаправленной и интенсивной работой. Уровень безработицы молодежи Шальчининкском районе, как и по всей стране, составляет 3,8%", - приводит цифры мэр.

Впрочем, согласно, данным Департамента статистики на начало 2017 года в Шальчининкском районе насчитывалось 523 действующих хозяйственных субъекта, тем временем, в Тракайском — 755, Укмергском — 739, Тельшяйском — 1034, Мажейкяйском — 1516.

Согласно данным Литовской биржи труда на 1 июня этого года, уровень безработицы в Шальчининкском районе оставался одним из самых высоких в Вильнюсском округе (7,9%), тем временем, в Электренском районе он составлял 4,6%, Тракайском районе — 5,7%, в целом в Вильнюсском округе — 6,2%.

Средняя зарплата "на бумаге" в 2016 году в районе составляла 560 евро, в то время, как в среднем по Литве - около 800 евро.

"Что касается эмиграции, то по этому показателю наш район в Литве занимает 6-е место. Особенностью эмиграции нашего района является то, что жители ездят на работу в Вильнюс, но проживают в Шальчининкском районе", - сказал мэр.

Он не смог привести статистические данные, сколько людей уехало из района за последнее время и не назвал ни одной программы по предотвращению эмиграции молодежи. Согласно данным Департамента статистики, если в 2001 году из района уехало 480 человек, то в 2016 - 1486.

Палевич также прокомментировал инициативу литовских политиков в связи с созданием специального фонда Восточной Литвы.

"Основание для учреждения Фонда Восточной Литвы не соответствует нашим потребностям. Центральная власть на Восточную Литву должна смотреть комплексно, а не как на площадку для реализации индивидуальных действий", - заключил мэр.