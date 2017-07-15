Сенсация: рейтинг консерваторов лучше чем у "крестьян"

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BNS
суббота, 15 июля 2017 г. 08:48
Оппозиционная партия Союз отечества – Христианские демократы Литвы по популярности немного опередила правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), таковы данные опроса Vilmorus, который 15 июля опубликовало издание Lietuvos rytas.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Если говорить о партиях, есть такая сенсация – Союз отечества уже на первом месте, на втором ЛСКЗ – это первый раз, не помню, когда они (консерваторы – BNS) первыми были. Это не из заслуга, просто рейтинг ЛСКЗ уже 7 месяц снижается, снижается – около 13%, а с момента выборов он упал на – 22%, а за СО-ХДЛ собираются голосовать 13,5% всех жителей и 23,5% – тех, кто будет голосовать", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По его словам, в прошлом месяце рейтинг обеих партий был одинаковым: "Тенденция стабильная и очевидная". По результатам опроса, в июле за "крестьян" планировали голосовать 12,9% (в июне – 15,7%),за консерваторов – 13,5% (15,5%) избирателей.

По словам Гайдиса, рейтинг соцдемов в июле практически не изменился – 9,7% (в июне – 10,7%), за ними по традиции идут либералы – 4,9% (5%), а 5% барьер в общей сложности преодолели 7 партий. Vilmorus провел опрос с 30 июня по 9 июля.

14 июля были объявлены результаты опроса, проведенного компанией RAIT, по заказу информационного агенства BNS, результаты которого показали, что рейтинг консерваторов почти сравнялся с рейтингом "крестьян" – за них намерены голосовать 19%, а за консерваторов – 16% респондентов.

BNS
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