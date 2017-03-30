Сенат ЕГУ осудил действия властей Беларуси

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ru.DELFI.lt
четверг, 30 марта 2017 г. 18:45
30 марта во время заседания Сената Европейского гуманитарного университета было единогласно принято заявление о недавних событиях в Беларуси, говорится на сайте университета.
Protests in Minsk
© Scanpix

Текст заявления:

"Академическое сообщество Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) выражает категорический протест в связи с задержанием и избиением во время мирных протестных акций в Минске 25 марта 2017 года студента бакалаврской программы ЕГУ и Университета Витаутаса Великого «Мировая политика и экономика», активиста Николая Дедка и требует от белорусских властей его немедленного освобождения.

Кроме того, мы выражаем категорический протест в связи с брутальными разгонами мирных демонстраций в Минске, в результате которых пострадали сотни человек, включая студенток ЕГУ Анастасию Ранько (бакалаврская программа «Медиа и коммуникация»), Дарью Мацкевич (программа «Международное право и право Европейского союза»), бывшего преподавателя ЕГУ, известного общественного деятеля Алеся Логвинца, главы Белорусского Дома прав человека им. Бориса Звозскова в Вильнюсе правозащитницы Татьяны Ревяко и многих других.

Мы выражаем искреннюю поддержку родным и близким пострадавших в результате противоправных действий силовых структур Беларуси и требуем немедленного освобождения всех несправедливо задержанных и осужденных".

Напомним, что в ходе несанкционированной акции в День воли, неофициальный день празднования годовщины образования Белорусской народной республики в 1918 году, в Минске были задержаны сотни как участников шествия, так и случайных прохожих.

В Минске акция закончилась силовым разгоном демонстрантов, более 700 человек были задержаны.

26 марта, люди снова вышли на улицы в знак солидарности с задержанными.

За участие в акциях 25 и 26 марта, по данным только в Минске штрафы и сутки получили более 140 человек.

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