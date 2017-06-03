Сельские торговцы: "точки" искоренила не полиция

После того как врачи заговорили о вреде "сосок" (крепкого пива в пластиковой таре) и их влиянии на сельских жителей, сельские торговцы заметили, что покупатели выбирают самое дешевое пойло. Если не будет дешевого пива, они перейдут на "чернила", водку или снова возродятся "точки", где можно будет купить "разливуху" или самогон.

В деревне Виктарина, которая находится между Лепалингисом и Капчямястисом, живут всего 100 человек. Владелица единственного местного магазина Алдона уже 20 лет приезжает сюда из Лепалингиа каждый день, ей помогают домочадцы. До этого женщина работала в сфере торговли, только в государственной, помнит антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева и ее последствия.

"20 лет назад, когда я приехала работать в Виктарину, здесь было 11 "точек", где продавали "разливуху", самогон и контрабандные сигареты. Сейчас ни одной не осталось, но это не заслуга полиции, они сами исчезли, когда появилась возможность свободно купить в магазине недорогие напитки. Сейчас, если сильно поднимут цены, или запретят торговлю, то свой самогон гнать никто не будет, лучше привезут из Польши и будут перепродавать соседям", – сказала Алдона.

Сейчас магазин работает с 8 до 18 ч. В следующем году будет работать с 10 до 19 ч. Открываться раньше и отгораживать алкогольный отдел было бы сложно.

"Эти люди итак знают, что до 8 ч. ничего не купят", – рассказала женщина.

Она сказала,что есть 5 постоянных таких "утренних" покупателей крепкого алкоголя. 10 лет назад их было 15, но старики умерли, молодежь уехала.

Летом в магазин часто заходят отдыхающие, но для них Алдона никаких особых товаров не привозит.

Самое популярное пиво в Виктарине - Tautinis 7,5 градусов, его производит Gubernijа, литр такого пива в магазине стоит 1,35 евро. После подорожания в марте пить меньше не стали. О привычках местных жителей Алдона может судить не только по тому, что покупают, но и по тому, какую тару сдают.

"Если не примут еще более жесткие законы, связанные с алкоголем, то мы выживем. Когда-то за лето продавали на 100 000 евро, сейчас всего на 25 000 евро, но нам этого достаточно", – сказала предприниматель.

В Капчяместисе недавно было 4 магазина, но 1 недавно закрылся. Два из них находятся на площади около памятника Эмилии Плятер. В магазине Литовского союза кооперативов посменно работают два продавца.

Kapčiamiesčio parduotuvė Lietkoopsąjungos © Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Продавец Онуте надеется, что после сокращения времени продажи алкоголя, врямя работы магазина не изменится.

"Уже сейчас после того как подорожало вино, покупают в основном крепкое пиво, например, произведенное в Беларуси Gaspadorių. Самое дешевое пиво стоит 1,19 за литр, но сейчас его нет, есть только по 1,29 евро. Мы сами тару не скупаем, жители возят ее в Вейсеяй или Лепалингис", – рассказала продавец. По ее словам, если запретят или поднимут цену на "соски", то пить не перестанут, просто перейдут на другие напитки.

"Уже сейчас покупатели заметили, что вместо бутылки "чернил" за 2,35 евро лучше купить 200 мл водки за 2,30 евро. Отдыхающие покупают слабое пиво и на цену внимания не обращают", – рассказала женщина.

Продавец соседнего магазина компании Banga, принадлежащей Владасу Варнялису рассказала, что со следующего года придется менять время работы: "Так не выгодно работать, если алкоголь не будут продавать, так никто с утра и не придет. Если с 8 ч. откроемся и не будем продавать алкоголь, то соберутся, будут клянчить, нужен будет психиатр. По утрам за пивом приходят около 10 местных жителей. Самое дешевое пиво 5 градусов Gaspadorių стоит 90 центов без залога на тару, 7,5 градусов – 1,20 евро".

Kapčiamiesčio parduotuvė Veisiejų gatvėje © Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Продавец третьего магазина Элите считает, что может и стоило бы открыть отдельный алкогольный магазин или отдел,который работал бы с 10 ч., а сам магазин мог бы открываться и раньше. В этот магазин с утра за пивом постоянно приходят 3 человека. Мартовское повышение цен их привычку не изменило.

Kapciamiescio parduotuve Banga © Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Продавец этого магазина считает, что спрос на алкоголь вырос после введения евро.

"Если бы цены были в литах, человек больше понял бы, что дорого, а после введения евро, числа меньше, вот и берут, не задумываясь. А 5 литов за литровую бутылку, это не казалось бы дешево", – сказала Элите.

Литр самого дешевого пива здесь стоит 1,35 евро, 7,5 градусов - 1,45 евро, еще остались любители крепкого вина Pasagа по 2,10 евро за 0,5 л.

"Вот они пытаются что-то делать, но я не вижу перемен. Кто пил крепкое пиво, тот его и будет пить, кто пил вино – то же самое", – сказала продавец.