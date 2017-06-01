Сейм Литвы узаконил ограничения торговли и употребления алкоголя

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BNS
четверг, 1 июня 2017 г. 14:14
После вызвавших многочисленные дискуссии в обществе и в парламенте обсуждений литовский Сейм заметно ограничил торговлю, употребление и рекламу алкоголя. Одни запреты вступят в силу с 2018 года, другие - с 2020 года.
Saulius Skvernelis, Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Голосование по всем ограничениям в Сейме в четверг состоялось после более чем двухчасовых дискуссий: "за" проголосовал 101 парламентарий, "против" было 10 и 10 парламентариев воздержались.

Сейм в последнюю минуту отклонил предложение продавать слабоалкогольные напитки только в специальных зонах во время бесплатных массовых мероприятий. Сейм также разрешил носить алкоголь и в прозрачной упаковке, хотя раньше это предполагалось запретить.

Принятый парламентом Закон о контроле алкоголя еще должна подписать президент страны. Лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, который во вторник встретился с президентом Далей Грибаускайте, выразил мнение, что президент должна подписать поправки.

Со следующего года купить и употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет, кроме того, время торговли алкоголем станет короче: в будние дни и в субботу - с 10 до 20 часов, в воскресенье - с 10 до 15 часов, за исключением алкоголя, который продается на разлив и употребляется в общепите.

На всех массовых мероприятиях с 2020 года можно будет торговать слабым алкоголем - до 7,5 градуса. Однако будет запрещено продавать алкоголь на пляжах.

С 2018 года в стране будет запрещена любая реклама алкоголя.

BNS
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