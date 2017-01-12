Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили

За проект поправки к Конституции проголосовали 67 депутатов, против были 22, 34 воздержались. За проект голосовали инициаторы - из Союза крестьян и зеленых Литвы и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, часть либералов, а представители всех других фракций за исключением нескольких политиков были против и воздержались. Далее поправки будут рассматриваться в комитетах Сейма.

Перенести выборы с октября на март предлагается для того, чтобы вновь избранный парламент сам получил возможность формировать бюджет страны следующего года. В таком случае срок полномочий Сейма нынешнего созыва сократился бы на полгода.

Сейчас в Конституции предусматривается, что очередные парламентские выборы проводятся в год завершения полномочий депутатов , во второе воскресенье октября.

Предложение сократить количество депутатов инициаторы объясняют сокращением населения. "Хотя за весь период с восстановления независимости количество жителей Литвы сокращается, и сейчас составляет 2,8 млн., количество представляющих их членов Сейма до сих пор не менялось - 141 депутат. В связи со значительным сокращением населения целесообразно сокращение и количества членов Сейма", - говорится в сопроводительном письме к поправкам.

Эту поправку скептически оценивают юристы парламента. Юристы Департамента по делам права литовского парламента, подготовившие вывод по предложенным поправкам к Конституции, отмечают, что сокращение населения не должно быть решающим аргументом, ведь парламентарии представляют и граждан, проживающих за границей.

Юристы утверждают, что сокращение числа депутатов может иметь долгосрочные последствия - в будущем при увеличении или при еще более значительном сокращении населения, на этом основании Конституция вновь будет изменена.

Лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев утверждают, что количество членов Сейма нужно сократить, поскольку в стране сократилось количество жителей.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 тыс. человек. Сейчас в стране 2 млн. 850 тыс. жителей.