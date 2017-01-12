Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили

 (10)
BNS
четверг, 12 января 2017 г. 13:53
В четверг Cейм в первом чтении одобрил поправки к Конституции, в которых предлагается сократить число парламентариев со 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

За проект поправки к Конституции проголосовали 67 депутатов, против были 22, 34 воздержались. За проект голосовали инициаторы - из Союза крестьян и зеленых Литвы и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, часть либералов, а представители всех других фракций за исключением нескольких политиков были против и воздержались. Далее поправки будут рассматриваться в комитетах Сейма.

Перенести выборы с октября на март предлагается для того, чтобы вновь избранный парламент сам получил возможность формировать бюджет страны следующего года. В таком случае срок полномочий Сейма нынешнего созыва сократился бы на полгода.

Сейчас в Конституции предусматривается, что очередные парламентские выборы проводятся в год завершения полномочий депутатов , во второе воскресенье октября.

Предложение сократить количество депутатов инициаторы объясняют сокращением населения. "Хотя за весь период с восстановления независимости количество жителей Литвы сокращается, и сейчас составляет 2,8 млн., количество представляющих их членов Сейма до сих пор не менялось - 141 депутат. В связи со значительным сокращением населения целесообразно сокращение и количества членов Сейма", - говорится в сопроводительном письме к поправкам.

Эту поправку скептически оценивают юристы парламента. Юристы Департамента по делам права литовского парламента, подготовившие вывод по предложенным поправкам к Конституции, отмечают, что сокращение населения не должно быть решающим аргументом, ведь парламентарии представляют и граждан, проживающих за границей.

Юристы утверждают, что сокращение числа депутатов может иметь долгосрочные последствия - в будущем при увеличении или при еще более значительном сокращении населения, на этом основании Конституция вновь будет изменена.

Лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев утверждают, что количество членов Сейма нужно сократить, поскольку в стране сократилось количество жителей.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 тыс. человек. Сейчас в стране 2 млн. 850 тыс. жителей.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Новая власть приступила к рассмотрению закона о зарплатах: коснется около 100 000 человек (1)

Ramūnas Karbaukis, Viktoras Pranckietis
12 января парламент в спешном порядке приступил к обсуждению закона о зарплатах служащих и работников учреждений, принадлежащих мэриям, по этому закону устанавливают зарплаты учителей, директоров школ, работников сферы культуры и искусства, социальных работников.

Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили (10)

Сейм идет на сокращение со 141 до 101 депутата - в первом чтении поправки одобрили
В четверг Cейм в первом чтении одобрил поправки к Конституции, в которых предлагается сократить число парламентариев со 141 до 101, а также перенести дату парламентских выборов с октября на март.

По программе ЕС в Литву прибыли 16 беженцев из Сирии (14)

По программе ЕС в Литву прибыли 16 беженцев из Сирии
В рамках программы Евросоюза в Литву прибыли 16 беженцев из Сирии, сообщил в четверг Департамент миграции.

Военная история: было желание вернуться из России домой и служить в Литовской армии (101)

Военная история: было желание вернуться из России домой и служить в Литовской армии
Характерное кручение пальцем у виска — в лучшем случае такой жест ожидал бы любого, кто был в состоянии представить такую ситуацию лет 30 назад: русские служат в армии одной из стран НАТО. Но за эти четверть с лишним века с нами и в наших странах произошло столько изменений, что история потомственного военного из семьи литовских старообрядцев Анатолия Малышкина, возможно, не покажется такой уж необычной.

В Тракайском районе начинается "Снежная встреча" экспертов по безопасности (16)

В Тракайском районе начинается Снежная встреча экспертов по безопасности
В четверг в Тракайском районе Литвы эксперты в вопросах политики безопасности собираются на традиционную неформальную "Снежную встречу", на которой планируется обсудить ситуацию после выборов президента США и угрозу, которую представляет Россия.
Facebook друзья
Rambler's Top100