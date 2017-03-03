Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения

BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 18:20
Вильнюсская клиника Сантаришкес первой после вступления в силу нового закона начинает оказывать услуги по вспомогательному оплодотворению - больница на этой неделе получила дополнение к лицензии, которое позволяет предоставлять услуги вспомогательного оплодотворения и банка половых клеток.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как сообщила BNS Государственная служба по аккредитации услуг здравоохранения, пока это единственное учреждение, которое может предоставлять подобные услуги. Лицензии хотят получить еще пять учреждений.

Сантаришская клиника сообщила, что в ее Центре репродукции начал действовать первый в Литве лицензированный банк половых клеток, в котором хранятся половые клетки, репродуктивные ткани и эмбрионы, созданные в процессе вспомогательного оплодотворения. Больница подчеркивает, что проводимые в центре процедуры очень важны не только для пар, у которых есть проблемы деторождением, но и для онкологических пациентов, которые хотят получить возможность иметь детей после лечения от рака.

С января предоставление услуг по вспомогательному оплодотворению было остановлено, поскольку, несмотря на вступление в силу закона, учреждения должны были обновить лицензии - для банка половых клеток и процедуры вспомогательного оплодотворения.

Вступивший в силу с января закон позволяет бездетным парам получить госфинансирование на проведение процедуры вспомогательного оплодотворения и не ограничивает количество создаваемых эмбрионов. А с февраля вступили в силу поправки, которые обязывают неопределенный срок хранить неиспользованные эмбрионы, а также узаконивает донорство эмбрионов. До вступления в силу этого закона процедуры проводились лишь в частных клиниках, согласно указу министра.

BNS
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Общество

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения
Вильнюсская клиника Сантаришкес первой после вступления в силу нового закона начинает оказывать услуги по вспомогательному оплодотворению - больница на этой неделе получила дополнение к лицензии, которое позволяет предоставлять услуги вспомогательного оплодотворения и банка половых клеток.

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