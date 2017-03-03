Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения

Как сообщила BNS Государственная служба по аккредитации услуг здравоохранения, пока это единственное учреждение, которое может предоставлять подобные услуги. Лицензии хотят получить еще пять учреждений.
Сантаришская клиника сообщила, что в ее Центре репродукции начал действовать первый в Литве лицензированный банк половых клеток, в котором хранятся половые клетки, репродуктивные ткани и эмбрионы, созданные в процессе вспомогательного оплодотворения. Больница подчеркивает, что проводимые в центре процедуры очень важны не только для пар, у которых есть проблемы деторождением, но и для онкологических пациентов, которые хотят получить возможность иметь детей после лечения от рака.
С января предоставление услуг по вспомогательному оплодотворению было остановлено, поскольку, несмотря на вступление в силу закона, учреждения должны были обновить лицензии - для банка половых клеток и процедуры вспомогательного оплодотворения.
Вступивший в силу с января закон позволяет бездетным парам получить госфинансирование на проведение процедуры вспомогательного оплодотворения и не ограничивает количество создаваемых эмбрионов. А с февраля вступили в силу поправки, которые обязывают неопределенный срок хранить неиспользованные эмбрионы, а также узаконивает донорство эмбрионов. До вступления в силу этого закона процедуры проводились лишь в частных клиниках, согласно указу министра.