Самый известный музыкант современной Литвы - Андрюс Мамонтовас отмечает юбилей

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ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 23:27
23 августа Андрюсу Мамонтовасу исполнилось 50 лет. Один из самых популярных литовских музыкантов и певцов родился в 1967 г. в Вильнюсе в семье врачей.
Andrius Mamontovas ir Gintarė Urnikienė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он окончил 18-ю школу, которая находилась в столичном районе Антакальнис, позже поступил в Вильнюсский технический университет (сейчас университет им. Гедиминаса) на специальность экономика строительства и на журналистику в Вильнюсский университет.

Учась в школе, Мамонтовас вместе с Арнольдасом Лукошюсом и Дарюсом Тарасявичюсом создал группу Sunki muzika, которую вскоре переименовали в Foje. За 14 лет существования группы ее состав неоднократно менялся, однако центральной фигурой Foje остался именно Мамонтовас.

Песни Foje вошли в историю литовской музыки.

Культовая группа выпустила 9 студийных, 3 концертных и несколько альбомов с лучшими композициями. Foje завоевала в Литве все возможные музыкальные награды того времени. До сих пор официально было продано больше 200 000 копий альбомов – это один из лучших результатов в независимой Литве.

Группа Foje распалась в 1997 году. На прощальный концерт в столичный парк Вингис пришло 60 000 человек. Такого успеха до сих пор не имела ни одна литовская группа.

Еще во время существования Foje Мамонтовас начал и сольную карьеру. Первый его сольный дебют состоялся в 1995 году - это альбом "Бегство" (Pabėgimas).

Мамонтовас пробовал себя также в кино и театре. Он сыграл роли в 4 полнометражных фильмах, а в спектакле Эймунтаса Некрошюса "Гамлет" играл главную роль.

Андрюс Мамонтовас был награжден медалью ордена за заслуги перед Литвой, орденом согласия-единения Pro augenda concordia, золотым кубком Jin-Jue на международном кинофестивале в Шанхае.

А. Мамонтовас много внимания уделял социальной деятельности. В 1996 году он основал фонд "Музыканты - для детей" и организовал ряд концертов "Помощь", средства от которых были переданы детским домам. Исполнитель также является одним из учредителей фонда "Давайте просвещать детей". Цель фонда – обеспечить литовские библиотеки, школы и детские сады лучшими книгами литовских авторов.

7 лет назад вместе с "Молодежной линией" он создал инициативу по превенции самоубийств "Не бойся говорить". За эту инициативу в этом году он получил награду Постоянного комитета европейских врачей. Это первый случай в истории Европы, когда приз вручают не врачу или специалисту сферы здравоохранения, а общественному деятелю.

Андрюс Мамонтовас приглашает на свой день рождения всех поклонников своей музыки. Перед Рождеством состоятся два больших концерта - 17 декабря на вильнюсской арене Siemens, а 20 декабря – на каунасской арене Žalgiris.

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