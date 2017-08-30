По данным журнала Reitingai, который проводил опрос представителей элиты, самым влиятельным в этой группе является Арвидас Сабонис (597 голосов).

На втором месте - 45-летний бывший дискобол Виргилиюс Алекна (349 голосов), а на третьем 20-летняя пловчиха Рута Мейлутите (341 голос).

Далее следуют глава Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте (олипийская чемпионка по стендовой стрельбе 2000 г.), пятый в списке нынешний тренер каунасского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс.

Шестой в списке гонщик, штатный участник ралли "Дакар" Бенедиктас Ванагас.

Кроме того, в первую десятку входят также еще три баскетболиста -

на седьмом месте тренер Йонас Казлаускас, на восьмом - играющий в НБА баскетболист Йонас Валанчюнас и на девятом тренер Владас Гарастас.

На десятом месте - лучший литовский теннисист Ричардас Беранкис.

Тройка самых влиятельных совпала

Самое интересное, что в данном случае тройка самых влиятельных, выбранная элитой, совпала с тройкой самых влиятельных, которых выбрали во время опроса общественного мнения. По данным Spinter tyrimai, самые влиятельные - Сабонис, Алекна и Мейлутите.

"Арвидас – флагман нашего баскетбола и Литвы. Мы много путешествуем, поэтому видим, что у людей он ассоциируется с баскетболом и Литвой. Да и со спонсорами без него было бы сложно работать – Арвидас это тот рычаг, который помогает сомневающимся определиться", – сказал гендиректор ЛФБ Миндаугас Шпокас.

Опрос был проведен 17-23 июля, когда начался первый лагерь сборной в Паланге. Похоже, это сказалось и на мнении опрошенных 1009 респондентов, поэтому, по мнению жителей, 4-м в этом списке стал Валанчюнас, за ним следует Гудзинявичюте, а потом - Ванагас, Жидрунас Савицкас, Бяранкис, Гарастас и Ясикявичюс.