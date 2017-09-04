Как и в прошлом году, позицию лидера сохранила президент Даля Грибаускайте, набравшая 648 голосов.

На втором месте – лучший литовский баскетболист всех времен, президент Литовской баскетбольной федерации Арвидас Сабонис – 597 голосов.

Далее в списке – журналист Эдмундас Якилайтис, премьер Саулюс Сквернялис, президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис, исполнитель Мариёнас Микутавичюс.

В первую десятку попали и журналист Андрюс Тапинас, исполнитель Андрюс Мамонтовас, лидер крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и главный экономист банка SEB Гитанас Науседа.

Мнений о влиянии много

Как сказала профессор политологии Университета менеджмента и экономики ISM Ирмина Матоните, в любой демократической стране важно измерять влияние на общественность, отвечая на ожидания общественности, знать, понимать, оценивать тех, кто принимает важные решения и кто оказывает влияние на нашу общественную жизнь.

«В этом проекте задается общий вопрос, кто оказывает влияние, но не уточняется, на кого это влияние оказывается, поэтому мы получаем такой результат, где и Д.Грибаускайте, и А.Сабонис. Одна влияет на решения в повседневной жизни или на имидж государства, а другой больше оказывает влияние на наше отождествление с государством, на оценку исторической роли государства, ее особого символа в области спорта», - сказала Матоните.

По словам политолога, даже для политиков такие оценки являются частью имиджа, но не самой важной, так как они избираются, отчитываются за проделанную работу, решения или программы, но не за воображаемое влияние или позитивный имидж.

Выделяют тех, кто влияет на наш выбор

Главный редактор DELFI Моника Гарбачяускайте-Будрене заверила, что эти рейтинги важны и для читателей портала.

«Ведь важно знать, кто эти люди, которые влияют на нашу жизнь и наш выбор. Кроме этого, всегда интересно видеть, кого считают влиятельными сами представители элиты – за кого голосуют, например, предприниматели, а за кого – общественность. Иногда эти списки значительно отличаются» - сказала она.

Главный редактор портала отметила, что также интересно наблюдать, во что конвертируется влияние. «Например, в 2015 г. общественность выбрала наиболее влиятельными трех предпринимателей и экономистов – В.Матийошайтиса, Г.Науседу и Р.Карбаускиса. Сейчас двое из них занимают высокие посты, а третий не исключает возможности стать кандидатом в президенты», - сказала Гарбачяускайте-Будрене.

По словам собеседницы, иногда это влияние очень очевидно и связано с должностью, а иногда оно неформально, но из-за этого не обязательно менее важно.

«Все помнят, что началось в социальных сетях, когда начала распространяться фотография дорогой цветной капусты, а Мариёнас Микутавичюс возмутился ценами и бездействием чиновников. Это перешло в призывы бойкотировать торговые центры, заседания представителей правительства, связанные с ценами, и так далее», - сказала редактор.

Опросили многих влиятельных лиц

Главный редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что во время исследования было разослано 1800 анкет. Ответили 779 человек. Исследование длилось почти месяц – с 11 мая до 7 июня.

Были опрошены все члены Сейма, министры и вице-министры, советники президента, европарламентарии, мэры и вице-мэры. Это лица, которые по занимаемым должностям принимают решения.

«Потом идет государственная служба – от служащих мы получили более 200 анкет, а отправили более 400. Сюда относятся все судьи, прокуратыры, комиссариаты полиции, генеральный комиссар, Департамент госбезопасности и др.», - сказал Сарафинас.

Также были опрошены 25 крупных предпринимателей, главы средних и малых предприятий, бизнес-ассоциации.

Также опрашивались и руководители радиостанций, телеканалов, интернет-порталов.

Анкеты были также отправлены всем литовским участникам двух последних олимпиад, спортивным ассоциациям. «Иногда кажется – какое влияние может оказывать Рута Мейлутите? Но она оказывает огромное влияние, в том смысле, что любая ее победа приводит в бассейны тысячи детей», - сказал Сарафинас.

Были желающие попасть в список

«Есть пытающиеся, часто они так выражают возмущение, или были миллионеры, которые хотели там оказаться не в списке опрашиваемых, а тех, за кого голосуют», - сказал Сарафинас.

Но, по словам главного редактора журнала Reitingai, со стороны попасть в список ни у кого нет возможностей.

«Мы делаем свою работу профессионально, и если начнем играть в такие игры, я не знаю, чем все закончится», - сказал он.